NEVEROVATNA TRADICIJA: Ovo se dešava svaki put kada igraju Alaves i Viljareal

U uvodnom meču trećeg kola španske La Lige, Deportivo Alaves večeras od 21:30 na svom terenu dočekuje ekipu Viljareala.

Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Domaćin želi da nastavi stoprocentan niz pred svojim navijačima, dok gosti sa El Madrigala traže prvu veliku pobedu u novoj sezoni.

Baskijci su u sjajnom raspoloženju otvorili novu sezonu na domaćem terenu. Deklasirali su Hetafe sa ubedljivih 3:0, pokazavši da će Mendizorrotza i ove godine biti neosvojiva tvrđava.

Pod dirigentskom palicom Luisa Garsije, Alaves igra izuzetno stabilno. Odbrana je ojačana povratkom Aleksandra Koskija, dok napad predvodi raspoloženi Marijan Dijaz, koji je već postigao dva pogotka ovog leta. Jedini problem za domaće predstavlja suspenzija Fakunda Garsesa, ali dugačka klupa garantuje agresivan pristup od prvog minuta.

"Žuta podmornica" u ovaj meč ulazi sa sredine tabele, svesna da se sa tradicionalno neugodnog gostovanja retko odnose bodovi bez postignutog gola. Viljareal ima ogroman ofanzivni potencijal, ali u uvodnim mečevima još uvek traže pravu defanzivnu ravnotežu. Tradicija je, međutim, na njihovoj strani kada je u pitanju efikasnost – mečevi ova dva tima u proseku donose čak 3.1 gol po utakmici, što je jasan signal za sve ljubitelje golova.

Poslednja dva prvenstvena okršaja ovih ekipa završena su identičnim rezultatom – 1:1.

Bukmejkeri zbog domaćeg terena daju blagu prednost Alavesu (kvota oko 2.95), dok se pobeda Viljareala vrednuje sa oko 2.30.

Ipak, remi i golovi na obe strane uvek vise u vazduhu kada se sastanu ovi rivali.

NAŠ TIP: H (3.55)

