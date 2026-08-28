Tenis

Veliki udarac za tenis: Srbiju nema ko da predstavlja na US Openu!

Новости онлајн/С.С.

28. 08. 2026. u 19:41

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Šokanatan epilog meča od koga je zavisilo da li će neko ime braniti boje Srbije.

Велики ударац за тенис: Србију нема ко да представља на УС Опену!

Photo: Juergen Hasenkopf / Alamy / Profimedia

Srpska teniserka Mia Ristić ostala je bez plasmana u glavni žreba US Opena, pošto je na poslednjem ispitu ispala od Himeno Sakacume iz Japana sa 0:2 (po setovima 4:6, 3:6).

Međutim, Japanka je bila dovoljno jača da u svakom momentu kada se Mia vratila i pokušala da je ugrozi, napravila razliku i stigla do ključne prednosti.

Posle 4:3 za Sakacume u prvom setu, usledila su tri brejka, ali nažalost jedan više u korist pomenute, pa je set ekspresno rešen u korist teniserke iz Japana.

Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je izgubila servis u drugom setu, Mia nije uspela da napravi ribrejk kod 2:1, iako je imala dve prilike za to. Bio je to poslednji voz, jer je Japanka potomsigurno sačuvala prednost do plasmana u glavni žreb Flešinga.

Ako je za utehu, Mia će u narednom periodu verovatno ostati među 200 najboljih na VTA listi, gde je nedavno stigla sjajnim rezultatima.

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