Veliki udarac za tenis: Srbiju nema ko da predstavlja na US Openu!
Šokanatan epilog meča od koga je zavisilo da li će neko ime braniti boje Srbije.
Srpska teniserka Mia Ristić ostala je bez plasmana u glavni žreba US Opena, pošto je na poslednjem ispitu ispala od Himeno Sakacume iz Japana sa 0:2 (po setovima 4:6, 3:6).
Međutim, Japanka je bila dovoljno jača da u svakom momentu kada se Mia vratila i pokušala da je ugrozi, napravila razliku i stigla do ključne prednosti.
Posle 4:3 za Sakacume u prvom setu, usledila su tri brejka, ali nažalost jedan više u korist pomenute, pa je set ekspresno rešen u korist teniserke iz Japana.
Kada je izgubila servis u drugom setu, Mia nije uspela da napravi ribrejk kod 2:1, iako je imala dve prilike za to. Bio je to poslednji voz, jer je Japanka potomsigurno sačuvala prednost do plasmana u glavni žreb Flešinga.
Ako je za utehu, Mia će u narednom periodu verovatno ostati među 200 najboljih na VTA listi, gde je nedavno stigla sjajnim rezultatima.
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