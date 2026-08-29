HAG KRIJE DETALJE O SMRTI MLADIĆA? Sramotno: Ne žele predati generalovo telo, sve dok traje istraga
MEĐUNARODNI rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsednika Mehanizma sprovodi sudija Ijan Bonomi.
Predsednik Mehanizma je 27. avgusta 2026. godine izdao nalog kojim je sudiji Ijanu Bonomiju poverio istragu o okolnostima Mladićeve smrti dok se nalazio u pritvoru Jedinice Ujedinjenih nacija za pritvor, saopšteno je iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove za Tanjug.
Bonomi je zadužen da o rezultatima istrage izvesti "što je pre razumno moguće", ali predsednik Mehanizma nije odredio rok za njen završetak.
Do okončanja istrage detalji o Mladićevoj smrti smatraju se poverljivim, zbog čega Mehanizam, kako je navedeno, nije u mogućnosti da pruži dodatne informacije.
- Postupanje sa posmrtnim ostacima gospodina Mladića u ovom trenutku je poverljivo i Mehanizam nije u mogućnosti da o tome razgovara - navodi se u odgovoru Pres službe Mehanizma.
Na pitanje zašto Mladiću nije bilo dozvoljeno da nastavi lečenje u Srbiji, Mehanizam je naveo da je on zatražio puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, uz obrazloženje da je njegova smrt "neizbežna" i da bi njegovim prebacivanjem u Srbiju bila obezbeđena "znatno veća i kontinuiranija prisutnost članova njegove najbliže porodice".
Predsednik Mehanizma je, međutim, ocenio da su sveobuhvatna i humana medicinska nega i pomoć koje su Mladiću pružane u zatvorskoj bolnici, uključujući pomoć u svakodnevnim aktivnostima, "daleko prevazilazile minimum propisan međunarodnim standardima".
U odluci je navedeno da su takva nega i pomoć poštovale Mladićevo zdravlje, ljudsko dostojanstvo i osnovna prava, dok sama očekivana blizina smrti nije predstavljala okolnost zbog koje bi njegov dalji boravak u pritvoru bio nespojiv sa tim pravima. Mehanizam je naveo i da je Mladić imao izuzetne uslove za posete, koji su omogućavali značajan kontakt sa porodicom.
Jedinica za pritvor omogućila je dodatne posete porodice nakon podnošenja zahteva za puštanje na slobodu i očekivala je da će omogućiti još poseta u neposrednoj budućnosti, navodi se u odgovoru.
Mladić je preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je poslednjih meseci bio prikovan za krevet i gde mu je pružena samo palijativna nega.
Mehanizam je, uprkos garancijama Srbije i Republike Srpske, u više navrata odbio da generala Mladića pusti na lečenje u Srbiji, gde bi bio u okruženju svoje porodice i gde bi mu bila pružena najbolja moguća zdravstvena nega.
Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a haški sud ga je osudio na doživotni zatvor.
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