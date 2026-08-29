Prvo ispadanje iz Lige Evrope, sad i ovo: Zvezda nema čemu da se nada!

Crveno-beli saznali rivale u Ligi konferencija.

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Posle šokantnog ispadanja u plej-ofu za Ligu Evrope, od Viktorije Plzenj u Češkoj (1:5) na produžetke, Crvena zvezda je juče saznala rivale u Ligi konferencija.

Izabranici Alberta Rijere igraće protiv danskog Kopenhagena, turskog Trabzona i Intera Eskaladesa iz Andore na Marakani, a gostovaće belgijskom Gentu, švajcarskom Luganu i gruzijskoj Iberiji.

U međuvremenu, bukmejkeri su objavili kvote favorita za najslabije rangirano UEFA klupsko takmičenje.

Srpskom prvaku se daju veoma male šanse da stigne do nokaut faze, kao i osvajanja pehara u trećem evropskom rangu, sa koeficijentom od čak 25,9. To znači da biste na 100 uloženih dinara zaradili čak 2.590 dinara.

Najveći favorit da osvoji trofej je premijerligaš Brajton, na Engleze kvota iznosi 4.00, dok je iza njih italijanska Atalanta. Potom slede: Monako, bundesligaš Frajburg, portugalska Braga i slavni Ajaks iz Amsterdama.

BONUS VIDEO: MADRID ČEKAO I DOČEKAO: Kilijan Embape konačno Realov