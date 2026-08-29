TURISTIČKE AGENCIJE ODLAZE U ZABORAV: Skoro polovina mladih odmor bira na jednom mestu

PUTOVANjE za sve veći broj mladih više ne počinje odlaskom u turističku agenciju, listanjem kataloga ili preporukom prijatelja.

Marco Simoni / robertharding / Profimedia

Počinje jednim pokretom prsta po ekranu.

Plaža sa tirkiznim morem, skriveni restoran, hotel sa neverovatnim pogledom ili malo mesto za koje do juče gotovo niko nije čuo mogu za nekoliko sekundi da se nađu pred milionima ljudi.

A onda počinju pretrage, rezervacije i kupovina avionskih karata.

Novo istraživanje pokazuje koliko je TikTok promenio način na koji mladi biraju gde će provesti odmor. Čak 48 odsto pripadnika generacije Z navodi ovu platformu kao izvor inspiracije za putovanja.

TikTok pretekao porodicu i prijatelje

Istraživanje TUI Musement sprovedeno je među putnicima u Velikoj Britaniji, Španiji i Italiji.

Rezultati pokazuju zanimljivu generacijsku promenu.

Dok je nekada bilo uobičajeno pitati prijatelje gde su letovali i da li bi preporučili neki hotel ili mesto, kod generacije Z TikTok sada ima veći uticaj.

Ovu društvenu mrežu kao izvor inspiracije navodi 48 odsto mladih ispitanika, dok preporuke porodice i prijatelja navodi 43 odsto.

Kratak video ponekad je dovoljan da mesto za koje turista nikada ranije nije čuo završi na spisku destinacija koje želi da poseti.

Jedan viralni snimak može da dovede do rezervacije

Uticaj društvenih mreža ne završava se samo na maštanju o putovanju.

Čak 43 odsto svih ispitanika reklo je da je nakon viralne objave ili snimka rezervisalo putovanje ili neku aktivnost na destinaciji.

Kod generacije Z taj procenat dostiže 50 odsto, dok je među milenijalcima još veći i iznosi 52 odsto.

Drugim rečima, put od kratkog snimka koji se slučajno pojavi na telefonu do stvarnog kofera spakovanog za put postao je iznenađujuće kratak.

Influenser može da promeni i destinaciju

Još jedan podatak pokazuje koliku moć imaju društvene mreže.

Čak 43 odsto anketiranih kaže da kreatori sadržaja koje prate utiču na to gde će putovati i šta će raditi tokom odmora.

A 27 odsto ispitanika priznalo je da je promenilo destinaciju zbog preporuke influensera.

To turističkim mestima donosi ogromnu priliku.

Putuju i zbog jedne fotografije

Možda najzanimljiviji deo istraživanja otkriva šta se dešava kada turista već stigne na odredište.

Skoro četiri od deset putnika, odnosno 39 odsto, priznalo je da je posetilo neku turističku atrakciju prvenstveno da bi tamo napravilo fotografiju ili video za društvene mreže.

Još 37 odsto kaže da bar ponekad radije bira mesta poznata sa Instagrama nego manje poznate lokalne lokacije.

A postoji i pritisak da odmor na fotografijama izgleda bolje nego što možda zaista jeste.

Više od trećine putnika oseća potrebu da svoje putovanje na društvenim mrežama predstavi kao uzbudljivije. Kod generacije Z taj procenat raste na 45 odsto.

Od nepoznatog mesta do turističkog hita

Upravo društvene mreže poslednjih godina pokazuju da za turistički bum više nisu neophodne velike reklamne kampanje.

Ponekad je dovoljan jedan snimak.

Malo ostrvo, neobična plaža, lokalna poslastica ili vidikovac mogu da postanu globalno poznati pre nego što lokalno stanovništvo uopšte shvati šta se dogodilo.

Sličan trend potvrđuju i podaci Skyscannera za 2026. godinu. Društvene mreže imaju veliku ulogu u inspirisanju putovanja generacijE Z (Gen Z), od izbora destinacije do restorana, smeštaja i mesta koja žele da fotografišu.

Turistički vodič sada staje u 30 sekundi

To ne znači da su turističke agencije, vodiči ili preporuke prijatelja nestali.

Ali način na koji otkrivamo nova mesta očigledno se promenio.

Nekada je bilo potrebno pročitati nekoliko stranica turističkog vodiča da bismo saznali kako izgleda neko mesto.

Danas je ponekad dovoljno 30 sekundi snimka.

A sledeća destinacija može da se pojavi na ekranu dok sedite kod kuće i sasvim slučajno skrolujete telefonom.

Samo nekoliko dana kasnije, možda ćete upravo tamo tražiti mesto za savršenu fotografiju.

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