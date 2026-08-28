"HAG JE ŽELEO MLADIĆEVU SMRT IZA REŠETAKA, NE U BOLNICI" Vučić o smrti generala Ratka Mladića

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je, na pitanje novinara o smrti generala Ratka Mladića.

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- Dugo sam u kontaktu sa sinom generala Mladića zbog zdravstvenog stanja Ratka Mladića. Trudili smo se da pomognemo koliko je bilo moguće. Trudili smo se i dali sve od sebe da general Mladić okonča svoj život u Srbiji. I bilo je jasno, ja sam baš vama saopštio, da mu je ostalo 7 dana do 5 nedelja. Kao što vidite, precizno smo znali mi, a još preciznije su znali oni koji to nisu dopustili. Tu se postavlja nekoliko pitanja. Prvo ta istraga koju oni provode... Mi smo jutros u 10 sati čekali konferenciju za novinare, Mehanizma, rezidualnog. Nije bilo te konferencije. Mi i dalje ne znamo ništa, poslali smo naše timove, logično, u Hag, da pomognemo oko svih logističkih stvari, oko prevoza, transporta, svega drugog. Da budemo u kontaktu sa porodicom i vidimo šta su im planovi. Za sada ne mogu ništa više od toga da vam kažem, jer mi nismo dobili ništa iz Haga. Zato sve što čitam u novinama i slušam, su neistine. Razgovarao sam i sa Dodikom. Taj čovek je bio komandant glavnog štaba vojske Republike Srpske. Moramo da razgovaramo i sa Republikom Srpskom, ali mi ni sa kim, ali mi ni sa kim ne moramo da razgovaramo ukoliko dobijemo uputstva ili želje porodice. Mi u ovom trenutku nemamo ništa. Načuli smo kao mogućnost, da general bude sahranjen u Beogradu, pored svoje ćerke. Da li će to biti ili neće biti, i dalje ništa ne znamo. I ne možemo da znamo, jer ni telo nije u našim rukama. Kada kažem u našim rukama, ne nalazi se u našoj zemlji i dalje nam nisu rekli kada ćemo moći da uzmemo telo, da ga dopremimo u zemlju i tako dalje. Dakle, ništa od toga. Dakle, te priče, ko Boga vas molim, zaustavite jer nikakvog smisla nema. Siguran sam da to, na različite načine vređa i porodicu i svakog od nas, zato što mi, ništa ne znamo - rekao je Vučić i dodao:

- Ovde ima nekoliko drugih važnih stvari. Prvo, videli smo da je Hag želeo Mladićevu smrt iza rešetaka, ne u bolnici. Videli smo da oni nisu da dopuste da general umre u Srbiji, tamo gde je želeo. To je anti-civilizacijsko ponašanje, ponašanje bez presedana i bez opravdanja. Ja ću vam sada reći šta nas još očekuje. Ovih dana sam svedok najtežih mogućih pritisaka koji dolaze sa različitih strana, kako iz regiona, tako i iz naše zemlje, tako i iz sveta - ko će od nas snažnije da opsuje preminulog generala Mladića. Ja u tome da učestvujem neću. Na pamet mi ne pada. Ono što mogu da vam garantujem, ukoliko porodica bude želela da bude sahranjen na teritoriji Srbije, to je da ćemo mi pomoći, da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način. To je sve što u ovom trenutku znam. Jer mi smo civilizovani, ozbiljni i odgovorni ljudi. Drugo, ta hajka koju vodi nije hajka zbog preminulog generala Mladića, oni znaju da je on preminuo. Ta hajka je zbog budućnosti, različitih pravnih posledica i daljeg pritiska na Republiku Srbiju. Prevešću vam šta sam malopre rekao. 16.septembra sledi izricanje presude Hašimu Tačiju. Gle čuda, a oni vole simbole, 15. je naš nacionalni praznik, dan nacionalne zastave, dan srpskog jedinstva. Evo kako saznajem, a saznajem dobro, biće nešto osuđujuće, ali ne zbog tragedije i srpskih žrtava, tek toliko da bi pokrili pritvorsko vreme. Ali za najteže zločine protiv Srba i Hašim Tači, biće oglašen ne krivim i ne odgovornim za to. Cela ta igra oko raznih tribunala, raznih sudova, oko svega, na kraju će da ima samo jedan cilj, da se pokaže da su oni tražili pravdu, da su došli do pravde i da je ta pravda pokazala da Gotovina, Naser Orić nisu krivi, da Hrvati i Bošnjaci nisu suštinski činili zločine nad Srbima, da Albanci suštinski nisu činili zločine nad Srbima, da onaj ko je krivac, tajni krivac, jesu Srbi. To je pečat koji nam Zapad donosi i ne treba da imamo bilo kakvih iluzija po tom pitanju - istakao je predsednik.

- Zato smatram da je bitno, kada smo govorili o KiM, nismo imali podršku nikakvog suda, zato razumem odluku Trampa koji traži promenu sistema prava i pravde u svetu. Ne verujem u hašku pravdu i nikada nisam - podvukao je predsednik.