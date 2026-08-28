Tenis

Ima 40 godina, bila je broj jedan, a sada sedmostruka prvakinja sveta juri trofej i u Srbiji

M.M.

28. 08. 2026. u 17:00

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Salazarova želi trofej u padelu i novčanu nagradu

Има 40 година, била је број један, а сада седмострука првакиња света јури трофеј и у Србији

Foto: Instagram/alejandrasalazar9

Alehandra Salazar jedna je od najvećih zvezda koje su ovog leta stigle u Beograd. Španska padel ikona trenutno nastupa na FIP Gold turniru u srpskoj prestonici, gde je sa Aranzazu Osoro stigla do četvrtfinala i danas napada plasman među četiri najbolje ekipe.

Salazar, koja ima 40 godina, trenutno zauzima 13. mesto na FIP rang-listi, a tokom karijere je stizala i do samog vrha. Bila je broj jedan na svetu, a njen trofejni kabinet krasi čak sedam titula svetske prvakinje.

U Beogradu nastupa u paru sa Argentinkom Aranzazu Osoro, a njih dve su kao prve nositeljke opravdale ulogu favorita. U prvom meču glavnog žreba Salazar i Osoro slavile su ubedljivo, sa dva puta po 6:0 protiv srpskih "laki luzerki" Stojačić/Novčić.

Sada ih u četvrtfinalu čeka znatno ozbiljniji izazov – Barbara Las Heras i Darija Kučerjave. Meč je jedan od centralnih duela ženskog dela turnira i još jedna prilika da beogradska publika uživo vidi igračicu koja je godinama bila sinonim za vrh ženskog padela.

Salazar je u svet profesionalnog padela zakoračila još kao veoma mlada. Prvi kontakt sa ovim sportom imala je sa samo osam godina, a kasnije je izgradila karijeru kakvu je teško ponoviti. Tokom profesionalne karijere igrala je sa nekim od najvećih imena ženskog padela, a među njenim partnerkama bile su Marta Marero, Arijana Sančez, Gema Triej i Sofija Arauho.

Posebno je impresivan podatak da je u karijeri osvojila 52 titule na "World Padel Touru", dok je sa reprezentacijom Španije sedam puta bila svetska šampionka.

Ipak, turnir u Beogradu za nju ima dodatnu težinu. Salazar je ove sezone ušla u novu fazu karijere, a saradnja sa Osoro predstavlja novi projekat kojim pokušava da se vrati u sam vrh. Njihova saradnja počela je tokom leta, a iskusna Španjolka u argentinskoj partnerki vidi kombinaciju energije, borbenosti i fizičke snage koja može da joj pomogne u završnici karijere.

Za ljubitelje padela u Srbiji ovo je prilika da na domaćem terenu gledaju jednu od najtrofejnijih igračica u istoriji ovog sporta.

A Salazar očigledno nije došla samo da turistički obiđe Beograd. Došla je po trofej.

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