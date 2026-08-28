"Ikona" Sitija ispisala istoriju! Postao prvi trener koji je...

Ovo niko pre njega nije uspeo da uradi.

Foto: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Legendarni reprezentativac Obale Slonovače Jaja Ture sinoć je ispisao istoriju i postao prvi afrički trener koji je odveo jednu ekipu u Ligu šampiona.

Fudbaleri Slovana iz Bratislave pobedili su Celje u Sloveniji rezultatom 2:1 nakon produžetaka i sa ukupnih 3:2 u dvomeču se plasirali u Ligu šampiona.

Ture je tima Slovana preuzeo ove godine, a jedan je od najboljih fudbalera u istoriji afričkog kontinenta.

Najbolje dane u igračkoj karijeri je proveo u Barseloni i Mančester sitiju.

Očigledno je da mu se smeši i ozbiljna trenerska karijera...

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