Zbog havarije na glavnom cevovodu čiste vode u Ulici Siniše Janjića došlo je do prekida u isporuci vode stanovnicima četiri ulice u Vlasotincu.

I. Mitić

Osim u Ulici Siniše Janjića bez vode za piće ostali su i potrošači u ulicama: Svetozara Markovića, Ratka Pavlovića i u Prvomsjakoj. Nadležni su preduzeli sve što je neophodno da se posledice ove velika havarije što pre otklone.

U međuvremenu je snabdevanje vodom obezbeđeno iz cisterne Javno-komunalnog preduzeća „Vodovod“.