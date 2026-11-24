Janik Siner je jutros uspešno operisao koleno na klinici u Finskoj, preneli su italijanski mediji pozivajući se na izveštaje televizije RAI Sidtirol iz njegove rodne pokrajine.

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Iako je intervencija prošla bez komplikacija, lekari su primenili manje invazivnu artroskopsku metodu sa svega nekoliko manjih rezova, zbog čega procenat potpunog uspeha nije maksimalan i procenjuje se između 75 i 90 odsto.

Nekadašnji broj jedan svetskog tenisa, koji nije odigrao nijedan meč još od sredine jula i osvajanja Vimbldona, sada ulazi u fazu oporavka koja će trajati najmanje tri meseca.

Prve prognoze govore da bi na teren mogao da se vrati krajem februara, s tim što još nije precizirano da li to podrazumeva tek povratak treninzima ili i zvaničnim turnirima.

🎾🚨ÚLTIMA HORA Jannik Sinner ha sido operado con éxito de su rodilla a través del método menos invasivo posible Se ha alargado la banda iliotibial El éxito de esta operación ronda el 75% de los casos. Estará de baja 3 meses si la rehabilitación va bien https://t.co/TX6SdWfU2c — Punto de Break (@PuntoDBreak) November 24, 2026

Pred Sinerovim timom i fizioterapeutima je delikatan zadatak, budući da ovakva vrsta operacije sa sobom nosi određene rizike – pre svega moguću neelastičnost kolena, povratak bolova, kao i probleme sa stabilnošću prilikom naglih promena pravca.

Iako bi teoretski mogao da nastupi već na mastersu u Indijan Velsu, velika je verovatnoća da će Italijan preskočiti američku turneju.

S obzirom na to da tvrda podloga predstavlja veliko opterećenje za kolena, realnija je opcija da Siner sačeka početak sezone na šljaci u aprilu i tako izbegne novi rizik od povrede.