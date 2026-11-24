Hitno se oglasili iz Italije nakon operacije Janika Sinera, crne slutnje se obistinile
Janik Siner je jutros uspešno operisao koleno na klinici u Finskoj, preneli su italijanski mediji pozivajući se na izveštaje televizije RAI Sidtirol iz njegove rodne pokrajine.
Iako je intervencija prošla bez komplikacija, lekari su primenili manje invazivnu artroskopsku metodu sa svega nekoliko manjih rezova, zbog čega procenat potpunog uspeha nije maksimalan i procenjuje se između 75 i 90 odsto.
Nekadašnji broj jedan svetskog tenisa, koji nije odigrao nijedan meč još od sredine jula i osvajanja Vimbldona, sada ulazi u fazu oporavka koja će trajati najmanje tri meseca.
Prve prognoze govore da bi na teren mogao da se vrati krajem februara, s tim što još nije precizirano da li to podrazumeva tek povratak treninzima ili i zvaničnim turnirima.
Pred Sinerovim timom i fizioterapeutima je delikatan zadatak, budući da ovakva vrsta operacije sa sobom nosi određene rizike – pre svega moguću neelastičnost kolena, povratak bolova, kao i probleme sa stabilnošću prilikom naglih promena pravca.
Iako bi teoretski mogao da nastupi već na mastersu u Indijan Velsu, velika je verovatnoća da će Italijan preskočiti američku turneju.
S obzirom na to da tvrda podloga predstavlja veliko opterećenje za kolena, realnija je opcija da Siner sačeka početak sezone na šljaci u aprilu i tako izbegne novi rizik od povrede.
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