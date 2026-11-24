Prva partija meča za titulu svetskog prvaka u šahu između izazivača Džavohira Sindarova koji je imao bele figure i aktuelnog šampiona Gukeša Domaradžua završena je remijem posle 38 poteza.

Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Dvojica dvadesetogodišnjih velemajstora (ovo je prema zbiru godina oprotivnika "najmlađe" finale u sitoriji) u Ženevi su podelila poen posle više od tri i po sata borbe.

Uzbekistanac je belim figurama otvorio Špansku partiju, a Indijac se opredelio za Berlinsku odbranu. Već posle osmog poteza i razmene dama nastala je karakteristična pozicija Berlinskog zida, varijante koju je proslavio Vladimir Kramnik u meču za svetsku titulu protiv Garija Kasparova 2000. godine.

Sindarov je nastojao da iskoristi prednost u razvoju figura, udvojio je topove na otvorenoj d-liniji i stekao prostornu prednost. Svetski šampion je, međutim, pokretanjem a-pešaka stvorio protivigru na daminom krilu.

Obojica velemajstora trošila su mnogo vremena u ranoj fazi partije. Gukeš je o 13. potezu razmišljao gotovo 23 minuta, dok je Sindarov na svoj 17. potez utrošio skoro 36 minuta.

Borba se rasplamsala kada je Gukeš u 23. potezu osvojio pešaka na e5. Sindarov je uzvratio napredovanjem pešaka na kraljevom krilu, otvorio linije prema protivničkom kralju i naterao šampiona na odbranu. Indijac se pritom našao u ozbiljnom cajtnotu.

Uzbekistanac je u 32. potezu lovcem osvojio pešaka na h6 i uspostavio materijalnu ravnotežu. Usledila je serija šahova i ponavljanje pozicije, pri čemu je Gukešov kralj manevrisao između polja g8 i h7, a Sindarov topom između g5 i h5.

Partija je okončana trostrukim ponavljanjem pozicije, pre prve vremenske kontrole. Sindarovu je na časovniku ostalo nešto više od 15 minuta, a Gukešu šest i po.

Rezultat u meču je 0,5:0,5, a druga partija igra se u sredu od 15 časova, kada će branilac titule imati bele figure.

Meč se igra u muzeju Fondacije Martin Bodmer u Kolonjiju, nadomak Ženeve, a predviđeno je najviše 14 partija u klasičnom šahu. Pobednik će biti šahista koji prvi osvoji 7,5 poena. Poslednja partija zakazana je za 11. decembar, dok će u slučaju nerešenog rezultata titula biti odlučena dan kasnije u ubrzanom i brzopoteznom šahu.

Gukeš je u decembru 2024. godine, sa samo 18 godina, savladao Kineza Ding Lirena rezultatom 7,5:6,5 i oborio rekord Garija Kasparova, postavši najmlađi neprikosnoveni svetski šampion u istoriji. Indijac ove godine nije blistao, a tokom Šahovske olimpijade u Samarkandu njegov rejting pao je ispod 2700 poena prvi put posle četiri godine.

Sindarov je zvanje velemajstora stekao sa 12 godina, prošle godine osvojio je Svetski kup, a ove trijumfovao na Turniru kandidata na Kipru, bez poraza, sa šest pobeda i osam remija. Uzbekistanac je uspešniji i u međusobnim susretima u klasičnom šahu, sa dve pobede i jednim remijem.

Najbolje rangirani šahista sveta Magnus Karlsen, koji se dobrovoljno odrekao titule, smatra Sindarova favoritom, ali upozorava da psihološki pritisak borbe za svetsku krunu može brzo da promeni odnos snaga. Sam izazivač procenjuje da su šanse podjednake.

Nagradni fond iznosi 2,5 miliona dolara, a svaka pobeda u klasičnoj partiji donosi 200.000 dolara. Ukoliko dođe do taj-brejka, pobedniku će pripasti 1,3 miliona, a poraženom 1,2 miliona dolara.

Sve partije počinju u 15 časova, a dan odmora predviđen je posle svake treće partije.