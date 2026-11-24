Totenhem čuva svoj biser: Vilijams Barnet produžio ugovor sa "pevcima"
Najveći talenat akademije Totenhema produžio je ugovor sa klubom, preneo je danas londonski velikan.
Vilijams Barnet je ove godine konačno dobio šansu da se dokaže na profesionalnom nivou, De Zerbi je odlučio da mu pruži šansu i supertalentovani osamnaestogodinjšak nije razočarao.
Pred reprezentativnu pauzu je imao odlično izdanje protiv Palasa nakon što je ušao sa klupe, dok je proteklog vikenda zaigrao od prvog minuta potiv Ispviča i to je iskoristio da pokaže svoj raskošni talenat.
Bio je strelac prvog pogotka na utakmici, dok je kod drugog gola "pevaca" promešao defanzivca Ispviča i uputio oštar centrašut koji je golman gostiju zakačio i "dodao" pravo na nogu Solankea koji je postavio konačnih 2:0.
Hvalospeva na račun Vilijams Barneta nije falilo nakon utakmice, svi su ga pohvalili, od navijača do trenera, a uprava je brzo reagovala i produžila ugovor svom najvećem biseru.
Ne pominje se tačno trajanje ugovora, ali prema pisanju britanskih medija, reč je o višegodišnjoj saradnji koja bi trebalo da zadrži Vilijamsa-Barneta još dugo u Severnom Londonu.
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