Najveći talenat akademije Totenhema produžio je ugovor sa klubom, preneo je danas londonski velikan.

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Vilijams Barnet je ove godine konačno dobio šansu da se dokaže na profesionalnom nivou, De Zerbi je odlučio da mu pruži šansu i supertalentovani osamnaestogodinjšak nije razočarao.

Pred reprezentativnu pauzu je imao odlično izdanje protiv Palasa nakon što je ušao sa klupe, dok je proteklog vikenda zaigrao od prvog minuta potiv Ispviča i to je iskoristio da pokaže svoj raskošni talenat.

Bio je strelac prvog pogotka na utakmici, dok je kod drugog gola "pevaca" promešao defanzivca Ispviča i uputio oštar centrašut koji je golman gostiju zakačio i "dodao" pravo na nogu Solankea koji je postavio konačnih 2:0.

Hvalospeva na račun Vilijams Barneta nije falilo nakon utakmice, svi su ga pohvalili, od navijača do trenera, a uprava je brzo reagovala i produžila ugovor svom najvećem biseru.

Ne pominje se tačno trajanje ugovora, ali prema pisanju britanskih medija, reč je o višegodišnjoj saradnji koja bi trebalo da zadrži Vilijamsa-Barneta još dugo u Severnom Londonu.