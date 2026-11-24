OŠTAR ODGOVOR MUP MILIVOJEVIĆU: Zlonamerne tvrdnje predsednika DS
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Republike Srbije i Direkcija policije najoštrije odbacuju kao zlonamerne, netačne i potpuno neutemeljene navode koje je na konferenciji za medije Demokratske stranke izneo Srđan Milivojević, a kojima se pripadnici Uprave kriminalističke policije i Uprave policije optužuju za navodno nezakonito postupanje i učešće u „nelegalnom radu”.
Reč je o još jednom u nizu malicioznih pokušaja da se bez ikakvih dokaza diskredituje rad policije, uruši poverenje građana u bezbednosni sistem Republike Srbije i naruši ugled profesionalaca koji svakodnevno i odgovorno obavljaju svoje dužnosti u skladu sa zakonom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da nijedan pripadnik Uprave kriminalističke policije, niti Uprave policije, nije bio upućen niti angažovan na poslovima opisanim u tvrdnjama koje je izneo Milivojević, te da se sve mere i radnje policijskih službenika sprovode isključivo u skladu sa Zakonom o policiji i drugim zakonima, odnosno podzakonskim aktima.
Ovakve konstrukcije predstavljaju grubu zloupotrebu javnog prostora u dnevno-političke svrhe i direktan pritisak na rad državnih organa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će, radi zaštite integriteta svojih pripadnika i same institucije, o ovim neistinitim optužbama obavestiti nadležne institucije i preduzeti sve zakonom predviđene pravne korake.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje posvećeno zakonitom, profesionalnom i nepristrasnom radu u interesu svih građana Republike Srbije.
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