Doveden je Slaviša Jokanović na klupu Bazela kako bi "podigao" ekipu, popravio rezultate i vratio ovog velikana na pravi put. Međutim situacija je sada još gora nego pre njegovog dolaska.

Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia

Prethodni vikend Bazel je poražen kod kuće od Lucerna 2:0 u meču u kojem je njegov tim odigrao jednu od najgorih utakmica kojima je svedočio u karijeri.

- Najbolje od svega je rezultat. Ne sećam se da sam kao trener ikada doživeo tako lošu predstavu jednog svog tima - rekao je Jokanović posle utakmice u kojoj je njegov tim bio potpuno razbijen.

U pomenutom meču bio je primoran na nesvakidašnji potez - već na poluvremenu je izveo kapitena i najboljeg igrača Džerdana Šaćirija.

- Nismo izgubili utakmicu zbog Šaćirija. Mogao sam da zamenim bilo kog igrača - bio je odgovor nekadašnjeg trenera Partizana na pitanje novinara u vezi sa neočekivanom izmenom koju je obavio.

Objasnio je da je želeo da promeni energiju ekipe jer je ona bila na veoma niskom nivou.

- Naša situacija je kritična. Svi moramo da budemo zabrinuti.

U narednom kolu Bazel gostuje Grashopersu, a potom i Jang Bojsu u okviru Kupa. Od kada je Jokanović preuzeo ekipu Bazel u ligi ima učinak 0-2-3 i gol razliku 4:10.