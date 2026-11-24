ISTO IME NAVEDENO DVA PUTA: Nižu se greške Studentske liste u Narodnoj skupštini
NARODNA skupština Republike Srbije danas je dostavila ispravku Predloga odluke o izboru članova i zamenika članova skupštinskih odbora, nakon što je uočeno da je u Odboru za zdravlje i porodicu jedna poslanica navedena na dva mesta.
U prvobitnom predlogu, narodni poslanik Maja Krstić bila je navedena i kao članica i kao zamenica člana Odbora za zdravlje i porodicu.
Ispravkom, koju je potpisao predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, konstatovano je da je došlo do tehničke greške, pa je predloženo da se umesto Maje Krstić za zamenika člana izabere narodni poslanik Ilija Srdanović.
Ovaj slučaj otvara pitanje načina pripreme i provere skupštinskih materijala, posebno kada je reč o predlozima koji se odnose na organizaciju i rad najvišeg predstavničkog tela u zemlji.
Iako je greška naknadno ispravljena, ostaje pitanje kako je ovako očigledan propust prošao kontrolu pre nego što je predlog upućen u skupštinsku proceduru.
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