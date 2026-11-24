ŠEF poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić odgovorio je potpredsednici Narodne skupštine Sari Valentik koja se prvo izvinila za izgovorene reči, pa potom optužila poslanike opozicije za uništavanje zemlje.

Foto: Printskrin Youtube/ParlamentSrbija

- Narodnim poslanicima liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, takođe i svim građanima koji su glasali za nju, izvinjavam se povodom moje izjave od četvrtka, 19. 11. Nisam mislila da ikome treba uskratiti pravo izražavanja mišljenja; to je ustavno zagarantovano pravo svakog građanina Republike Srbije. Svako ima pravo na govor i da izrazi svoje mišljenje, to je nešto što se nikad ne sme dovesti u pitanje, i izvinjavam se što sam svojom izjavom ostavila drugačiji utisak. Mojom izjavom želela sam da kažem ne da nemaju pravo, nego da nije pravedno da sede u Skupštini svi oni koji su ovoj zemlji naneli neprocenjivu štetu u poslednjih 14 godina. Svako ko je radio protivustavno i protivzakonu treba da odgovara, i odgovaraće za svoje postupke - rekla je Sara Valentik.

Vučić se potom javio za repliku.

- Pokušao sam da izađem, da budem iskren, nešto se ne osećam najbolje, a onda sam pomislio da ću da se obradujem nečemu. A onda sam shvatio da je u pitanju još jedan pokvareni trik, za koji je zaslužila ne opomenu već isključenje sa sednice, gospođa Valentik. Ona je u stvari, na najgori mogući način govorila o nekome, i pri tome nemam ništa protiv. Vidite, za razliku od nje, koja misli da je neko uništavao, ja znam da onaj ko je podigao bruto domaći proizvod sa 30 milijardi na 100 milijardi, da je onaj ko je spustio nivo nezaposlenosti sa 25,9, u čemu su mnogi od vas ovde učestvovali, stručnjaci, na 7,2, da je onaj ko je podigao plate za više nego 3 puta, sa 329 evra na 1.050 evra, da je onaj ko je podigao penzije sa 202 evra na 520 evra, da je onaj ko je izgradio više kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica nego u prethodnih 70 godina, da je taj izgradio zemlju i uradio mnogo toga dobrog za zemlju - rekao je Vučić.

On je istakao da Valentik nije provela u zemlji vreme, već u jednog drugoj zemlji mnogo dugo, i naveo da ona verovatno priča možda o toj drugoj zemlji, a ne o Srbiji.

- Srbija izgleda potpuno drugačije; Srbija je promenila svoje lice, Srbija danas je neuporedivo bogatija, a ta vrsta trikova u kojima ćete protivnike da ponižavate, u stvari, mi ćemo formalno, kao da vam izreknemo izvinjenje. I videli ste moju reakciju: bila je više nego fer. Iako su mnogi bili iznenađeni, ja sam rekao: "Bravo" i čestitam, pomislivši da će stvarno nešto pristojno da kaže. A onda sam se šokirao, razumevajući da je "pristojnost" strana reč, izraz, iliti tuđica u rečniku gospođe Valentik. Vama hvala što ste me saslušali i što ste mi dozvolili da odgovorim, iako je to moje pravo, a vas bih zamolio za malo manje mržnje - zaključio je Vučić.