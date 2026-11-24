Fudbalsko prvenstvo Kopa Amerika 2028. godine održaće se ponovo u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je danas Južnoamerička fudbalska konfederacija (KONMEBOL).

Sam Navarro / Xinhua News / Profimedia

SAD su bili domaćini i prethodnog Kopa Amerika, na kom je slavila Argentina. Na Kopa Amerika igraće ukupno 16 selekcija, 10 iz Južne Amerike i šest iz zone KONKAKAF među kojima su sigurni SAD, Kanada i Meksiko.

Učesnici će biti podeljeni u četiri grupe sa po četiri reprezentacije, a po dve najbolje će u četvrtfinale.

Podsetimo, i prethodno izdanje Kopa Amerike 2024. godine odigrano je u Sjedinjenim Američkim državama, a titulu je osvojila Argentina koja je u finalu bila bolja od Kolumbije pogotokom Lautara Martineza u 112. minutu.