Kopa Amerika ponovo u Sjedinjenim Američkim Državama
Fudbalsko prvenstvo Kopa Amerika 2028. godine održaće se ponovo u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je danas Južnoamerička fudbalska konfederacija (KONMEBOL).
SAD su bili domaćini i prethodnog Kopa Amerika, na kom je slavila Argentina. Na Kopa Amerika igraće ukupno 16 selekcija, 10 iz Južne Amerike i šest iz zone KONKAKAF među kojima su sigurni SAD, Kanada i Meksiko.
Učesnici će biti podeljeni u četiri grupe sa po četiri reprezentacije, a po dve najbolje će u četvrtfinale.
Podsetimo, i prethodno izdanje Kopa Amerike 2024. godine odigrano je u Sjedinjenim Američkim državama, a titulu je osvojila Argentina koja je u finalu bila bolja od Kolumbije pogotokom Lautara Martineza u 112. minutu.
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