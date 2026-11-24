AMERIČKA KONGRESMENKA KRITIKOVALA NOVO SRPSKO RUKOVODSTVO: NJihova ideologija podseća na marksističke subverzivce
AMERIČKA kongresmenka iz savezne države Njujork i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u Predstavničkom domu SAD, Klaudija Teni, oštro je kritikovala novo političko rukovodstvo u Srbiji, uporedivši ga sa radikalnim levičarskim strujama u Sjedinjenim Državama. Njena izjava usledila je kao reakcija na objavu novinarke Ksenije Pavlović Mekatir o odnosu „Studentske liste“ prema opoziciji u Narodnoj skupštini Srbije.
Američka kongresmenka Klaudija Teni oglasila se 24. novembra na društvenoj mreži Iks, komentarišući aktuelne političke događaje u Srbiji.
– Novo srpsko rukovodstvo počinje da podseća na ideologiju pojedinih marksističkih subverzivnih elemenata u vlasti savezne države Njujork, koji se predstavljaju kao demokrate – napisala je Teni.
Njena reakcija usledila je nakon objave novinarke Ksenije Pavlović Mekatir, koja je kritikovala način na koji nova parlamentarna većina postupa prema opozicionim poslanicima.
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