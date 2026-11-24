AMERIČKA kongresmenka iz savezne države Njujork i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u Predstavničkom domu SAD, Klaudija Teni, oštro je kritikovala novo političko rukovodstvo u Srbiji, uporedivši ga sa radikalnim levičarskim strujama u Sjedinjenim Državama. Njena izjava usledila je kao reakcija na objavu novinarke Ksenije Pavlović Mekatir o odnosu „Studentske liste“ prema opoziciji u Narodnoj skupštini Srbije.

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Američka kongresmenka Klaudija Teni oglasila se 24. novembra na društvenoj mreži Iks, komentarišući aktuelne političke događaje u Srbiji.

– Novo srpsko rukovodstvo počinje da podseća na ideologiju pojedinih marksističkih subverzivnih elemenata u vlasti savezne države Njujork, koji se predstavljaju kao demokrate – napisala je Teni.

Njena reakcija usledila je nakon objave novinarke Ksenije Pavlović Mekatir, koja je kritikovala način na koji nova parlamentarna većina postupa prema opozicionim poslanicima.

New Serbian leadership starting to resemble the ideology of some of the Marxist subversives in New York State government masquerading as Democrats. — Claudia Tenney (@claudiatenney) November 24, 2026