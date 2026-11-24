IRANSKI GENERAL PORUČIO: Baze SAD ostaju u dometu i ako budu premeštene
NAČELNIK Generalštaba Oružanih snaga Irana, general-major Ali Abdolahi izjavio je danas da premeštanje američkih vojnih baza u regionu neće da ih zaštiti od iranskih raketa.
-Iranske raketne sposobnosti uspele su da predstavljaju ozbiljan izazov za dva moćna protivnika - globalnu supersilu i petu vojnu silu u svetu i primoraju ih na povlačenje. To je veliko i značajno dostignuće, izjavio je Abdolahi, preneo je Tasnim.
On je dodao da su američke vojne baze pretrpele veliku štetu u iranskim napadima, pri čemu je značajan deo objekata postao neoperativan, a pojedini još nisu uspeli da dostignu nivo operativne sposobnosti koji su imali pre napada.
-Amerikanci pokušavaju da promene lokacije svojih vojnih snaga i premeste ih u udaljenija područja, rekao je Abdolahi.
Iran je tokom sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom gađao američke vojne baze i objekte u osam zemalja Bliskog istoka, uključujući Kuvajt, Bahrein, Katar, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Irak i Oman.
Do avgusta 2026. godine zabeleženo je više od 115 napada na 26 američkih vojnih lokacija u regionu, pri čemu su oštećeni radarski sistemi, hangari, avioni i drugi vojni objekti.
Među pogođenim lokacijama bile su vazduhoplovna baza Ali Al Salem u Kuvajtu, sedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu i baza Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
Kalibaf: Iran postao jedna od četiri svetske sile
23. 11. 2026. u 23:45
„NOVA BEZBEDNOSNA ARHITEKTURA“ EVROPE: Ko menja retoriku, a ko dugo čeka na promenu poretka
23. 11. 2026. u 22:33
LIBIJA BESNA NA KIJEV: Ukrajinski napad na luku Bengazi je ravan objavi rata!
23. 11. 2026. u 21:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)