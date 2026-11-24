NAČELNIK Generalštaba Oružanih snaga Irana, general-major Ali Abdolahi izjavio je danas da premeštanje američkih vojnih baza u regionu neće da ih zaštiti od iranskih raketa.

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-Iranske raketne sposobnosti uspele su da predstavljaju ozbiljan izazov za dva moćna protivnika - globalnu supersilu i petu vojnu silu u svetu i primoraju ih na povlačenje. To je veliko i značajno dostignuće, izjavio je Abdolahi, preneo je Tasnim.

On je dodao da su američke vojne baze pretrpele veliku štetu u iranskim napadima, pri čemu je značajan deo objekata postao neoperativan, a pojedini još nisu uspeli da dostignu nivo operativne sposobnosti koji su imali pre napada.

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-Amerikanci pokušavaju da promene lokacije svojih vojnih snaga i premeste ih u udaljenija područja, rekao je Abdolahi.

Iran je tokom sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom gađao američke vojne baze i objekte u osam zemalja Bliskog istoka, uključujući Kuvajt, Bahrein, Katar, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Irak i Oman.

Foto printskrin/IDF/us navy/Tanjug/AP/KCNA

Do avgusta 2026. godine zabeleženo je više od 115 napada na 26 američkih vojnih lokacija u regionu, pri čemu su oštećeni radarski sistemi, hangari, avioni i drugi vojni objekti.

Među pogođenim lokacijama bile su vazduhoplovna baza Ali Al Salem u Kuvajtu, sedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu i baza Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji.

(Tanjug)

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