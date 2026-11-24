Sjajne vesti za Zvezdu pred Virtus!
Crvena zvezda od 19 časova dočekuje Virtus u okviru 14. kola Evrolige. Ibon Navaro će na raspolaganju imati skoro sve igrače što je sjajna vest za sve navijače crveno-belih.
Odabrao je španski stručnjak 12 igrača koji će se suprotstaviti Virtusu, a na spisku se nalazi Kris Džons, Džonatan Motli, ali i Čima Moneke koji nije igrao na prethodna dva meča.
Džons je zbog blage povrede propustio meč protiv Cibone u ABA ligi, bio je pod upitnikom i za duel sa velikanom iz Bolonje, ali je ipak u timu.
Uz njega, šansu u Evroligi će ponovo dobiti i Džonatan Motli, nakon sjajne partije u ABA ligi i dabl-dabla protiv tima iz Zagreba. Sa druge strane, van tima ostali su Ebuka Izundu, Patrik Boldvin i Nikola Đurišić.
Sastav Crvene zvezde: Džonatan Motli, Kris Džons, Nik Vajler-Beb, Džered Batler, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Ognjen Dobrić, Džordan Nvora, Kristijan Koloko, Semi Odželej, David Kramer, Čima Moneke.
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