Crvena zvezda od 19 časova dočekuje Virtus u okviru 14. kola Evrolige. Ibon Navaro će na raspolaganju imati skoro sve igrače što je sjajna vest za sve navijače crveno-belih.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Odabrao je španski stručnjak 12 igrača koji će se suprotstaviti Virtusu, a na spisku se nalazi Kris Džons, Džonatan Motli, ali i Čima Moneke koji nije igrao na prethodna dva meča.

Džons je zbog blage povrede propustio meč protiv Cibone u ABA ligi, bio je pod upitnikom i za duel sa velikanom iz Bolonje, ali je ipak u timu.

Uz njega, šansu u Evroligi će ponovo dobiti i Džonatan Motli, nakon sjajne partije u ABA ligi i dabl-dabla protiv tima iz Zagreba. Sa druge strane, van tima ostali su Ebuka Izundu, Patrik Boldvin i Nikola Đurišić.

Sastav Crvene zvezde: Džonatan Motli, Kris Džons, Nik Vajler-Beb, Džered Batler, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Ognjen Dobrić, Džordan Nvora, Kristijan Koloko, Semi Odželej, David Kramer, Čima Moneke.