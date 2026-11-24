I to nedugo nakon što je izgubila meč

Foto: Instagram/taylahlessue

Australijska teniserka Tajla Lesju (18) prošla je kroz pravu noćnu moru nakon poraza na turniru u Adelejdu. Umesto sportske kritike, mlada igračica suočila se sa jezivim pretnjama smrću, uvredama i porukama koje su šokirale čak i ljude iz sveta tenisa.

Lesju je u kvalifikacionom meču protiv Ešli Sajms osvojila prvi set rezultatom 6:4, ali je potom izgubila naredna dva sa 0:6, 0:6. Međutim, ono što su pojedinci koji su joj slali monstruozne poruke očigledno zanemarili jeste činjenica da je mlada teniserka na teren izašla posle izuzetno teškog perioda.

Naime, Tajla se prethodne tri nedelje borila sa infektivnom mononukleozom. Samo osam dana pre meča završila je u bolnici, gde je primala infuziju, a za samo nedelju dana izgubila je čak šest kilograma jer nije mogla da jede niti da guta hranu.

Njena majka Rejčel Lesju otkrila je koliko je teško bilo gledati ćerku kako se bori sa posledicama bolesti.

- Ono što mi slama srce jesu odvratne, bolne i bolesne poruke koje je dobila na društvenim mrežama samo 15 minuta nakon što je napustila teren. Ovi ljudi nemaju pojma kroz šta je Tajla prolazila prethodnih nekoliko nedelja i koliko je hrabrosti pokazala da uopšte izađe na teren - poručila je njena majka.

Tokom meča mlada Australijanka osećala je umor, stezanje u grudima i grčeve u mišićima, ali je uprkos tome odlučila da završi susret.

Posebno zabrinjava činjenica da je meč bio prenošen uživo, a da je na njega, prema dostupnim informacijama, bilo moguće i kladiti se. Sumnja se da su pojedine pretnje bile povezane sa nezadovoljstvom ljudi koji su izgubili novac na sportskim opkladama, ali ta veza za sada nije zvanično potvrđena.

Slučajem se bavi australijska policija, koja istražuje poruke neprimerenog i uvredljivog sadržaja i utvrđuje da li postoje elementi za pokretanje krivičnog postupka.

Reagovala je i Teniska federacija Australije. Direktor za integritet te organizacije Den Stuk osudio je napade i istakao da je nedopustivo da sportisti budu meta ljudi koji ne mogu da prihvate sportski rezultat.

- Sramotno je da ljudi na internetu napadaju pojedince koje uopšte ne poznaju, samo zbog njihovog sportskog rezultata. Takvo zlostavljanje ima veoma duboke lične posledice i može ozbiljno da utiče na sportiste - poručio je Stuk.

Iz Teniske federacije Australije najavljeno je da će pružiti podršku igračici i njenoj porodici, pomoći u prijavljivanju spornih sadržaja i pokušati da identifikuju osobe koje stoje iza anonimnih naloga.