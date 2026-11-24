Imamo ekipu koja je timski jaka, kad smo zajedno, možemo mnogo, istakao je selektor kadeta.

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Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila je danas i drugu pobedu na Svetskom prvenstvu u Kataru, pošto je u 2. kolu grupe L savladala Japan sa 1:0 (1:0). Nakon trijumfa nad Hondurasom na premijeri (2:0), izabranici selektora Igora Matića osvojili su nova tri boda i samim tim obezbedili prolaz u šesnaestinu finala turnira u Dohi.

Selektor Igor Matić nije skrivao zadovoljstvo zbog ostvarenog rezultata.

– Lep je osećaj, ja nisam čovek euforije, ali lepo je u ovom trenutku biti Srbin. Mislim da Srbiju predstavljamo na pravi način. Pre svega čestitke igračima, odigrali su taktički dobru utakmicu, zaista su heroji, izneli su utakmicu na pravi način. Čestitke i stafu, mojim saradnicima, kako smo pripremili utakmicu. Čestitke naravno i našim navijačima što su došli u ovolikom broju da nas podrže.

Nakon što je selekcija do 17 godina ostvarila plasman na Mundijalito nakon čak 41 godine, sada je otišla korak dalje.

- Presrećan sam zaista, ovo je neki istorijski momenat za ovu generaciju, jer smo posle samog plasmana, sada prošli i grupu. Imamo ekipu koja je timski jaka, kad smo zajedno, možemo mnogo. Rekao sam u najavi meča da ćemo u nekim situacija i da patimo, jer Japan je fantastična ekipa. Prvaci su Azije, prošle godine igrali su četvrtfinale Prvenstva sveta. Fudbal u toj zemlji jako napreduje, ali mi Srbi kad smo zajedno, možemo mnogo. Igra za oko možda nije bila lepa, ali zato je timski duh bio na visini. Idemo dalje, pred nama je Kolumbija, ali prvo da se odmorimo i onda pripremimo za taj meč – rekao je selektor kadetske reprezentacije Srbije, Igor Matić.