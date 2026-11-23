O LIVANJSKIM SRBIMA: Promocije knjiga i izložba o stradanju i trajanju kroz vekove
ZAOSTAVŠTINA Srba Livanjskog polja kroz izložbu „Tragovi kroz vekove“ i knjiga „Ognjena Marija livanjska“ utora Buda Simonovića biće predstavljeni sutra ( utorak, 24. novembra), u 19 sati, u Domu kulture „Jovan Tomić“ u Novoj Varoši, u sredu u 18 sati, u Domu kulture „Pivo Karamatijević“ u Priboju, a u četvrtak, takođe 18 sati, u Narodnoj biblioteci „Dobrilo Nenadić“ u Arilju.
Promocije organizuje udruženje „Ognjena Marija livanjska“. Ovo udruženje u nedelju (29. novembra), u 18 sati, u parohijskom domu crkve Sveti Sava u Bečmenu, organizuje predstavljanje knjige „Krici i odjeci Livanjskog polja“, autora Gordane Dostanić, u izdanju manastira Žiča.
Osim autorke, u programu će učestvovati: Dijana Kovačić, Hristina Mrša i pevačka grupa „Zlatno zvonce“ .
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