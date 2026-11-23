O BALKANSKOJ FOLKLORNOJ TRADICIJI: Društvo „Gusle“ iz Kikinde domaćin naučnog skupa
ASOCIJACIJA za negovanje banatske kulture iz Temišvara bila je organizator, a Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle“ iz Kikinde domaćin i suorganizator sedmog Međunarodnog naučnog skupa o balkanskoj folklornoj tradiciji.
Učesnici su bili stručnjaci iz pet zemalja: univerzitetski profesori i studenti iz Srbije, Rumunije, Severne Makedonije Bugarske i Francuske. Pored ostalog, staknuta je potreba za kontinuiranim povezivanjem teorije i prakse i još intenzivnijom saradnjom, Na kraju skupa, „Gusle“, koje proslavljaju 150 godina postojanja, priredile su svečani koncert Velikog narodnog orkestra, Ženske pevačke grupe i solista koji su izveli muziku Balkana, od kola, sevdalinski, narodnih pesama, šansona i numera klasične muzike.
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