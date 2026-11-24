CEO SVET U NEVERICI! Srbin stao u odbranu albanskog provokatora
Poznati srpski fudbalski stručnjak Slaviša Jokanović iznenadio je sportsku javnost odlukom da javno zaštiti kapitena Bazela Džerdana Šaćirija, fudbalera koji je u prošlosti u više navrata provocirao Srbiju i srpske navijače.
Naime, Bazel se nalazi u dubokoj rezultatskoj krizi, a nakon novog bolnog poraza pred domaćom publikom od Lucerna (0:2) u nedelju, na udaru žestokih kritika našao se upravo Šaćiri. Jokanović ga je zbog blede partije ostavio u svlačionici već na poluvremenu, što je odmah pokrenulo lavinu komentara o njihovom odnosu i lošoj formi švajcarskog reprezentativca.
Iako su mnogi očekivali da će srpski trener okriviti iskusnu zvezdu tima, Jokanović je nakon utakmice povukao neočekivan potez i skinuo svu odgovornost sa igrača poznatog po skandalima i provokacijama na račun naše zemlje.
– Nismo izgubili utakmicu zbog Šaćirija – poručio je kratko Jokanović, naglasivši da uzrok neuspeha leži u slabom kolektivnom izdanju cele ekipe, a ne u učinku kapitena.
Srpski strateg je zatim objasnio i zašto je posegao za ranom izmenom već posle prvih 45 minuta igre.
– Želeo sam da unesem novu energiju u sastav, pošto je ona u prvom poluvremenu bila na veoma niskom nivou. Mogao sam da zamenim bilo kog igrača – dodao je Jokanović.
Inače, situacija u Bazelu postaje alarmantna. Posle 14 odigranih kola u šampionatu Švajcarske, tim zauzima tek osmo mesto sa 15 bodova. Jokanović je od dolaska na klupu upisao samo jedan trijumf, i to u Kupu, dok u prvenstvu i dalje traži izlaz iz serije loših rezultata.
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