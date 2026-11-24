Rekordna zarada! Evo koliko je Alkaraz "naplatio" osvajanje završnog turnira u Torinu
Karlos Alkaraz iza sebe ima turnir iz snova! Španski teniser trijumfovao je na Završnom mastersu u Torinu, gde je do prestižnog trofeja stigao bez ijednog poraza, a uz veliki sportski uspeh ostvario je i rekordnu zaradu u karijeri.
Za maksimalan učinak tokom takmičenja Alkarazu je pripala nagrada od čak 5.171.000 dolara, što je približno 4,71 milion evra. Kako prenose ATP i španski mediji, ovo je najveći pojedinačni novčani iznos koji je španski as osvojio na jednom turniru.
Do istorijskog uspeha Alkaraz je stigao pobedom nad Aleksandrom Zverevom u finalu, rezultatom 6:2, 7:6 (7). Time je prvi put u karijeri osvojio trofej Završnog mastersa, potvrdivši dominaciju tokom čitave nedelje u Torinu.
Put do titule bio je besprekoran. Španac je ostvario tri pobede u grupnoj fazi, potom slavio u polufinalu, a na kraju i u borbi za trofej. Pet mečeva, pet trijumfa i maksimalna novčana nagrada!
Zarada na ovom turniru obračunava se na osnovu samog učešća, ali i svakog ostvarenog trijumfa. Alkaraz je tako došao do punog iznosa, a njegova zarada raspoređena je na sledeći način:
Učešće na turniru – 338.000 dolara
Trijumf u polufinalu – 1.206.000 dolara
Pobeda u finalu – 2.412.000 dolara
Posebno impresivan podatak jeste da mu je samo pobeda u finalnom meču donela više od 2,4 miliona dolara. To znači da je gotovo polovina ukupne zarade stigla upravo zahvaljujući poslednjem koraku ka tituli.
Alkaraz je tako iz Torina otišao sa jednim od najvrednijih trofeja u tenisu, ali i sa ogromnim finansijskim bonusom koji je dodatno uveličao njegovu sjajnu sezonu.
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