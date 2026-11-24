IDENTIFIKOVANO je i iz parlamenta udaljeno lice koje se fotografisalo na galeriji tokom sednice i najavilo da će mokriti po narodnim poslanicima.

Foto: N. Skenderija

- Ukazao bih vam, gospodine Čupiću, na nešto što sam uspeo da pronađem u svom telefonu: "Brele Šmele". To je upravo taj čovek što bi da urinira po nama. Ne znam kakve ste bezbednosne provere izvršili, dovoljno je bilo da pogledate samo na njegove društvene mreže od pre dva dana. Tačnije, pre tri dana. Okačio je sliku dečaka koji je uperio pištolj u svoju slepočnicu. Da vidite koliko je jezivo, uz potpis "Skupština Republike Srbije, dan 3". Da li bi da ubije nekoga, ili bi neko da se ubije, ne znam ni ja kako. Taj čovek nikako nije mogao da prođe bezbednosne provere, te sumnjam da ste ih dali nadležnim službama da te provere izvrše. Pošto znam kako se te stvari odvijaju, molio bih vas da ubuduće to učinite i ovakvim ljudima opasnim - rekao je ranije lider opozicije Aleksandar Vučić.

Na kom fakultetu je ovo naučio ovaj "mladi, pametni student, budućnost Srbije"? @studentblokade https://t.co/5wNwkGb7l7 — Narodni neprijatelj 🇷🇸 (@PrijateljNaroda) November 24, 2026

Poslanik iz grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Mirković zatražio je pre pauze u radu sednice izvinjenje od predsednika parlamenta Aleksandra Čupića, jer je jedan od studenata na galeriji uvredio poslanike.

Mirković je zatražio i puno ime i prezime čoveka koji se na društvenoj mreži Tviter ili Iks, predstavlja kao "Brele Šmele" koji je objavio sliku sa galerije.

- Kako god da se zove taj momak, od vas tražim odgovor. Neko mu je napisao 'Joj, kakva pozicija za kašljanje', a on je u komentaru odgovorio: 'Za', pa grublji termin, 'za uriniranje'. To je vaš gost - rekao je Mirković.

