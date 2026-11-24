Crveno-beli žele pozitivan rezultat na teškom gostovanju.

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Omladinci Crvene zvezde će sutra od 14 časova gostovati ekipi Salcburga u prvom meču trećeg kola Lige šampiona za mlade.

- Svesni smo da nas čeka teška utakmica, ali momci su na to spremni - izjavio je šef stručnog štaba omladinaca Crvene zvezde, Đorđe Rakić uoči duela sa Salcburgom i dodao:

- Nema treme, zato što verujem u ove momke i znam šta mogu. Nama je pre svega čast što smo ovde i što učestvujemo u ovom takmičenju. Znamo da je Salcburg jako dobra ekipa, njihova akademija je svetskog ranga i to su igrači koji već igraju seniorski fudbal, uigrani su i nemaju nijednog igrača na Svetskom prvenstvu do 17 godina. Svesni smo da nas čeka teška utakmica, ali momci su na to spremni. Ne bih nas otpisivao tako rano, mislim da imamo šta da pokažemo i nadam se da će sutra samo hrabro izaći i biti pravi - kaže šef struke Zvezdinih omladinaca za klupski sajt.

Rakić je naglasio i šta će biti ključno za pozitivan rezultat pred revanš u Beogradu.

- Disciplina u igri, to je pod jedan i na tome insistiramo, i naravno da pokažu karakter, da budemo ponosni i pokažemo pravo lice - poručio je nekadašnji napadač tima sa Marakane.

Omladinac crveno-belih, Uroš Kikić istakao je da u ekipi vlada odlična atmosfera uprkos kadrovskim problemima.

FOTO: FK Crvena zvezda

- Atmosfera je odlična, odradili smo poslednji trening. Iako nam fali dosta saigrača, pokušavamo to da nadomestimo kroz dobru atmosferu i druženje. Pripremamo se odlično i jedva čekamo da počne sutrašnji meč. Očekujem da damo maksimum, pokažemo ko smo i šta smo, vratimo se kući sa pobedom i potom opravdamo taj rezultat i u revanšu - rekao je Kikić.

Zvezdin junior Đorđe Vranić izjavio je da je zadovoljan kako su protekle pripreme za duel sa austrijskim velikanom.

- Pripreme teku dobro. Sutra ćemo ući sto odsto u utakmicu i verujem da ćemo se u Beograd vratiti sa pobedom. Očekujem jednu tvrdu utakmicu, Salcburg je kvalitetan protivnik. Daćemo sve od sebe i verujem da ću pomoći ekipi dobrim defanzivnim reakcijama - zaključio je Vranić.

Revanš utakmica trećeg kola Lige šampiona za mlade igra se 9. decembra u Beogradu.

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