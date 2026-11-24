Poznato kada će Janik Siner ponovo na teniske terene.

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Italijanski teniser Janik Siner uspešno je danas operisan u Finskoj, a povratak na teren se očekuje u aprilu, objavila je danas italijanska agencija AGI.

Kako navodi agencija AGI, operaciju je u gradu Turku izveo profesor Lase Lempainen, vodeći stručnjak za ortopediju i zglobove, koji je prethodno pregledao drugog igrača sa ATP liste prošlog vikenda u Milanu.

Prema početnoj proceni lekara, vreme potpunog oporavka je približno 3-4 meseca, pa se očekuje da Siner (25) ponovo zaigra na turnirima u aprilu na šljaci, nekoliko nedelja pred Rolan Garos, jedini grend slem turnir koji nije osvojio.

