Sada i zvanično! Evo kada se Janik Siner vraća na teren
Poznato kada će Janik Siner ponovo na teniske terene.
Italijanski teniser Janik Siner uspešno je danas operisan u Finskoj, a povratak na teren se očekuje u aprilu, objavila je danas italijanska agencija AGI.
Kako navodi agencija AGI, operaciju je u gradu Turku izveo profesor Lase Lempainen, vodeći stručnjak za ortopediju i zglobove, koji je prethodno pregledao drugog igrača sa ATP liste prošlog vikenda u Milanu.
Prema početnoj proceni lekara, vreme potpunog oporavka je približno 3-4 meseca, pa se očekuje da Siner (25) ponovo zaigra na turnirima u aprilu na šljaci, nekoliko nedelja pred Rolan Garos, jedini grend slem turnir koji nije osvojio.
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