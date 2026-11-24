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Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

CRVENA ZVEZDA - VIRTUS 30:38 (17:23, 15:15)

DVORANA: Beogradska arena. KAPACITET: 18.000. SUDIJE: Mehdi Difala (Francuska), Marsin Kovalski (Poljska), Eduard Udjanski (Velika Britanija).

CRVENA ZVEZDA: Motli, Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Nvora, Koloko, Odželej, Kramer, Moneke.

VIRTUS BOLONjA: Belo, Frejžer, Kar, Kokila, Mur, Edvards, Baldaso, Alston, Heket, Dijara, Dijuf, Abas.

TOK MEČA

DRUGA ČETVRTINA

16. minut - Posle Navarovog tajm-auta, Moneke postiže poene 28:36, ali Baldaso vraća dvocifreno vođstvo 38:28, ubrzo poentira i Nvora 30:38.

15. minut - PRVA DVOCFIRENA PREDNOST ima je Virtus, Dijuf vodi Italijane na 36:26, Navaro traži tajm-aut.

14. minut - Nastavljaju Italijani da pogađaju, sada to čini Kar 26:34, najvećih +8 za goste.

Motli je prvi put na parketu, umesto Dejana Davidovca.

14. minut - Evo trojke za Virtus, postiže je Mur, posle promašene Kramera - 26:32.

13. minut - Vendal Mur poentira 24:29, uzvraća odmah Džered Batler 26:29.

12. minut - Mur daje koš za Virtus, koji održava vođstvo 19:25, kod Zvezde beži Kramer i u prodoru polaže loptu u obruč za 21:25. Dijara dvaput precizan sa bacanja 21:27, Davidovac daje trojku za domaće 24:27.

Davidovac knocks down the three! 24:27 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/rxluvzy7DN — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 24, 2026

11. minut - Batler otvara drugi kvartal poenima, smanjuje Zvezda 19:23.

PRVA ČETVRTINA

Kraj prve četvrtine.

End of 1/4 🏀 BC Crvena zvezda Meridianbet 17 BC Virtus Bologna 23 📊 Moneke 6, Jones, Nwora 4 points #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/uSVuYDfQnQ — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 24, 2026

10. minut - Dijara precizan oba puta 17:21. Povećava Virtus, posle greške Vajler Beba, pogodio je Dijara 17:23, ostao je sam i poentirao.

9. minut - Sjajan alejup Kramera za Koloka, koji poentira 17:19, a onda je isti igrač napravio nesportski faul.

9. minut - Koristi Zvezda jedno bacanje, pogodio je Džered Batler, njegov prvi poen 15:18. Kod Virtusa, Danijel Heket polovičan, prvo je promašio, drugo pogodio 19:15 za Virtus.

Tehnički zbog prigovora je dobio Aleks Mumbru, trener gostiju.

Delije su i ovog puta napravile sjajnu atmosferu pred "podbacivanje", pre meča:

We missed this sound 🔊🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/iWHXfuikJA — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 24, 2026

8. minut - Frejžer posle minute odmora, daje prve poene, sa slobodnih bacanja 14:18.

Idemo na prvi TV tajm-aut.

7. minut - Nvora precizan za Zvezdu, koja se vratila 14:16.

6. minut - Kris Džons smanjuje 12:16, a Belo je promašio otvorenu trojku.

5. minut - Posle promašenog napada Zvezde, to kažnjava Belo 10:16, gube domaći.

4. minut - Evo koševa Džordana Nvore 6:12, potom precizan i Moneke na asistenciju Kartera 8:12.

@Chimdogg_ gets going early! 💪🏻 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/t1qCT88APd — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 24, 2026

Na drugoj strani Dijuf pored Džonsa 8:14, sada opet Moneke uz faul Dijufa postiže poene 10:14. Imaće Čima i dodatno bacanje, promašio ga je.

3. minut - Loš početak Zvezde, pošto je pogodio i Kar 4:10. Siguran sada Kar sa slobodnih bacanja 4:12.

Chris Jones opens the scoring! 2:0 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/mZ61Mix5Bn — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 24, 2026

3. minut - Olston povećava 2:7, ali Moneke uzvraća 4:7, Edvards daje trojku 4:10.

2. minut - Evo prve trojke na meču, postiže je Virtus, tačnije Edvards 2:5.

1. minut - Vodi Zvezda 2:0, poenima Krisa Džonsa u kontri. Sa penala Dijuf siguran, nerešeno je 2:2.

Počelo je!

PRE UTAKMICE

Startne petorke

Zvezda: Džons, Karter, Nvora, Moneke, Koloko.

Startna petorka KK Crvena zvezda Meridianbet u 14. kolu @EuroLeague 🔴⚪ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/imuHnVefmf — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 24, 2026

Virtus: Frejzer, Kar, Edvards, Alston, Dijuf.

18.56 - Uskoro počinje utakmica!

18.49 - Crvena zvezda ima četiri uzastopna trijumfa u Beogradskoj areni, padali su ovim redom: Efes 77:72, Pariz 90:81, Makabi Tel Aviv 100:78 i poslednji Bajern Minhen 103:73.

18.47 - Za mlađe da podsetimo, Virtus iz Bolonje je jedan od klubova u Evroligi, sa najvećom tradicijom. Reč je o dvostrukom bivšem prvaku Starog kontinenta, koji je pokorio Evropu 1998. dok je tri godine kasnije to učinio pod imenom Kinder, savladavši tadašnju Taukeramiku (današnja Baskonija) u finalu.

18.41 - Crveno-bele posle ovog meča čeka "pakleni" raspored i tri vezana gostovanja. Ne zna se koji je od narednih rivala teži, pošto Navarova četa ide na noge Fenerbahčeu u Istanbul (3. decembar, 18.45), sedam dana kasnije putuje u Valensiju (20.30), dok je 16. decembra rival Panatinaikos u OAKA areni (20.30).

Warming up before tip-off 👀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/rn93pdRnKZ — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 24, 2026

18.32 - Ohrabrujuća vest za španskog stručnjaka je povratak u tim Džonatana Motlija, pošto je propustio prethodno "duplo kolo" Evrolige protim Barselone i Armanija, ali je igrao meč sa Cibonom u regionalnom takmičenju.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Vratio se i Čima Moneke, koji je takođe blisao u meču protiv "vukova sa Tuškanca". Zbog toga u protokolu nije bilo mesta za Patrika Boldvina, Nikolu Đurišića i Ebuku Izundua.

18.16 - Podsetimo se šta su treneri dve ekipe izjavili pred večerašnji duel u Beogradu.

Ibon Navaro spušta loptu, zbog euforije koja vlada među navijačima Zvezde:

- Dakle, moramo da se borimo protiv Virtusa i moramo da se borimo protiv očekivanja. Znate, postoje stvari protiv kojih morate da se borite kada igrate šest utakmica u 11 dana, znate? Ovo je ona vrsta utakmica koje su prošle sezone, znate, bile najteže za tim. Rekao bih da je to utakmica pod posebnim nadzorom, jer su oba tima... Mislim da dolazimo iscrpljeni. Oni su igrali sinoć. Mi smo igrali juče ujutru. I biće teško. Biće teško jer oba tima igraju, znate, uz veliku fizičku i atletsku zahtevnost. I biće teško, ali znate, kao da je put i cilj koji imamo takav da može da se ostvari samo ako pristupimo i igramo ovakve utakmice sa svom energijom koju imamo u sebi. Ali, naravno, znate, nadam se da će nas energija naših navijača izvući i pomoći nam na terenu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Aleks Mumbru (Virtus) veruje da njegov tim može da iznenadi favorizovanog domaćina:

- Crvena zvezda igra veoma dobro i u meč ulazi posle pobede u Evroligi na gostovanju Barseloni. Prema mom mišljenju, jedna je od najboljih ekipa kada je reč o nivou fizičke igre koji može da nametne, a uz to ima i nekoliko veoma talentovanih igrača. Očekuje nas teška utakmica, posebno zato što dobro znamo da gostovanje u Beogradu nikada nije lako. Pre svega, moraćemo mentalno da budemo spremni kako bismo mogli da se takmičimo tokom svih 40 minuta - rekao je Mumbru.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

18.14 - Posle četiri uzastopna gostovanja (Barselona, Armani, Real Madrid, Olimpijakos), crveno-beli će konačno zaigrati pred svojim navijačima. Prvi put još od 29. oktobra i susreta protiv minhenskog Bajerna, koji su dobili 103:73.

18.11 - Igrači Zvezde u sjajnom raspoloženju ulaze u okršaj sa Italijanima:

The players are arriving. It’s game time @EuroLeague Round 14 🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/Et2coQ0Gpw — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 24, 2026

18.07 - Virtus je u poslednjem susretu Palakanestra, pobedio BS Romu u košgeterskom obračunu 117:110 i ostao na liderskoj poziciji italijanskog prvenstva sa skorom 8-1. Ekipu iz Bolonje predvodio je Markus Kar, bivši igrač nemačkog Vircburga sa 27 poena, Dijuf je dao 16, a Dijara i Frejzer 15 poena.

UVOD

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju tim iz Bolonje u 14. kolu Evrolige, sa ciljem da nastave niz dobrih rezultata i novom pobedom ostanu u gornjem delu tabele.

Izabranici Ibona Navara su u prethodna četiri meča (sva na gostovanju), ostvarili polovičan učinak, od po dve pobede i poraza. Savladali su Barselonu u Blaugrani i Olimpijakos u Atini, a izgubili takođe na gostovanjima Olimpiji Milano i madridskom Realu. Ipak, tim sa Malog Kalemegdana može da se pohvali kako je u poslednjih šest utakmica upisao četiri pobede, uz samo dva neuspeha, jer je prethodno "stotkama" počastio minhenski Bajern i Makabi.

Ovo će im biti prvi susret pred zvezdašima, za 50 dana, koje će provedesti van svoje dvorane, pošto od 29. oktobra do 18. decembra gotovo sve mečeve igraju kao gosti.

U ovaj okršaj, Beograđani ulaze posle ubedljivog trijumfa u ABA ligi, gde su deklasirali Cibonu 115:88, dok je bivši dvostruki evropski prvak u rezultatskoj krizi.

#GameDAY @EuroLeague R14 | Finally at 🔴⚪️ home! 🆚 Virtus Bologna 📍 Belgrade Arena, 19:00 🎟️ https://t.co/EfHsHoiVkG See you tonight at Belgrade Arena! #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/RzWpqAIzEF — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 24, 2026

Naime, Virtus je u poslednjih šest utakmica, upisao samo jednu. I to protiv Panatinaikosa (84:79), koji je bio apsolutni favorit u tom duelu. Poslednji meč je italijanski gigant izgubio u Valensiji (87:92), pre toga od Efesa, Dubaija, Bešiktaša, Žalgirisa i Hapoel Tel Aviva. Poslednji put, pre Atinjana, slavili su još 16. oktobra, kada je rival bio "fenjeraš" Baskonija 86:78. Trenutno su na 15. mestu sa skorom 5-8.

Zvezda je na šestoj poziciji, ima bilans 8-5, kao još četiri tima: petoplasirani Fenerbahče, odnosno, sedma Barselona i osmi Žalgiris.

Crveno-beli mogu da se pohvale sjajnim učinkom protiv Virtusa. Beograđani imaju pet uzastopnih pobeda, poslednju su ostvarili prošle sezone u Bolonji 102:93, pre toga su dobili i pred "delijama" 90:89, uz maestralnu rolu sadašnjeg pleja Olimpijakosa Kodija Milera-Mekintajera, koji je tada dao 21 poen.

Sezonu ranije, Zvezda je takođe "pojela špagete" i radovala se 94:87, a u Beogradskoj areni deklasirala Virtus sa 36 razlike, bilo je 88:52.

I u sezoni 2023/2024 bila je dominantna pred svojim navijačima 94:79, ali je Virtusu pripao prvi meč u Italiji (85:79), odigran 20. oktobra 2023. Bio je to poslednji uspeh tima iz Bolonje protiv večerašnjeg domaćina.

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