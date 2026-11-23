LESKOVAČKI kulturni centar (LKC) i ove godine organizuje Festival scenskih minijatura koji se održava od 25. do 27. novembra i okuplja 22 ekipe iz više gradova Srbije.

I. Mitić

Na 13. Festivalu scenskih minijatura Leskovčani će biti domaćini deci i mladima iz Beograda, Niša, Aleksinca, Bele Palanke, Jagodine, Prokuplja i Leštana. Na ovom tradicionalnom festivalu učesnici imaju priliku da predstave svoj talenat, kreativnost i ljubav koju neguju prema scenskoj umetnosti. Pored takmičarskog programa, tokom tri festivalska dana, održavaju se i kreativne radionice, izložbe i književni susreti.

Festival otvara Stefan Mitić Tićmi, pisac za decu i mlade iz Leskovca, a tu svečanost upotpunjuje i nastup balerina starije grupe Baletskog studija „Arabek“ LKC-a. Za kraj festivala, kada će biti uručene nagrade najboljima, najavljeno je i izvođenje dramske bajke „Uspavana lepotica“ Dramskog studija „Žar ptica“ Surduličkog kulturnog centra.

Festival, koji tradicionalno podržava i promoviše dečije i omladinsko umetničko stvaralaštvo, održava se uz podršku Ministarstva kulture Srbije i Grada Leskovca.