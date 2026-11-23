VELIKO GRADIŠTE - Opština Veliko Gradište i ove godine besplatno dodeljuje sadni materijal za ozelenjavanje dvorišta svojih sugrađana.

D.N.

Ova tradicionalna akcija sprovodi se u cilju promocije zdravih i ekoloških vrednosti i obogaćivanja životne sredine zelenilom. Ovoga puta obezbeđeno je 100 sadnica majskih trešanja i preko 100 sadnica ruža i ukrasnog šiblja. Građani su pozvani da u utorak, 24. novembra, u periodu od 11 do 13 sati, posete gradski park u Velikom Gradištu i preuzmu svoju sadnicu.