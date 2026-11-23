EKOLOŠKA AKCIJA U VELIKOM GRADIŠTU: Sutra dodela besplatnih sadnica trešanja i ruža
VELIKO GRADIŠTE - Opština Veliko Gradište i ove godine besplatno dodeljuje sadni materijal za ozelenjavanje dvorišta svojih sugrađana.
Ova tradicionalna akcija sprovodi se u cilju promocije zdravih i ekoloških vrednosti i obogaćivanja životne sredine zelenilom. Ovoga puta obezbeđeno je 100 sadnica majskih trešanja i preko 100 sadnica ruža i ukrasnog šiblja. Građani su pozvani da u utorak, 24. novembra, u periodu od 11 do 13 sati, posete gradski park u Velikom Gradištu i preuzmu svoju sadnicu.
Preporučujemo
DRŽAVNE NjIVE: Oglas za zakup 160 parcela, na period od 15 godina
19. 11. 2026. u 11:48
POMOĆ PREDUZETNICAMA: Besplatan program za razvoj poslovanja uz mentorsku podršku
06. 11. 2026. u 08:43
KONKURS ZA STUDENTE: Opština Veliko Gradište dodeljuje 14 stipendija
05. 11. 2026. u 09:59
OBNOVA PUTEVA: Radovi u toku ili završeni na više lokacija u gradu i selima
29. 10. 2026. u 09:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)