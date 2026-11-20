DR Predrag Petrović, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Čačku, četvrtu godinu zaredom našao se na Stanfordovoj listi najuticajnijih i najcitiranijih naučnika sveta za 2025. godinu. On se na toj prestižnoj listi našao u kategoriji “Single year imapct“, koja vrednuje naučni uticaj ostvaren tokom jedne godine.

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Tokom svečanosti kojom je Univerzitet u Kragujevcu obeležio Svetski dan nauke, prof. dr Predragu Petroviću uručeno je priznanje Univerziteta u Kragujevcu za izuzetan naučni doprinos i međunarodno prepoznate rezultate u naučnoistraživačkom radu.

Kontinuirano prisustvo na ovoj prestižnoj međunarodnoj listi tokom četiri godine predstavlja značajno priznanje naučnoistraživačkom radu prof. dr Petrovića, njegovim rezultatima i doprinosu razvoju nauke, ali i potvrdu naučnog potencijala Fakulteta tehničkih nauka u Čačku – saopšteno je sa FTN.



Na najnovijoj Stanfordovoj listi za 2025. godinu nalaze se ukupno 24 istraživača Univerziteta u Kragujevcu, od kojih je 18 zastupljeno u kategoriji “Single year imapct“, dok se 15 istraživača nalazi na listi koja prati naučni učinak tokom celokupne karijere (“Career long inpact“).

Profesor Petrović (59) zasnovao je radni odnos na Tehničkom fakultetu u Čačku 1991. godine kao asistent-pripravnik za predmete Elektronika i Industrijska elektronika. U martu 1995. godine izabran je za asistenta, a reizabran 1999. i 2003. godine, za predmete Elektronika i Energetska elektronika. U januaru 2005. godine izabran je u docenta, u septembru 2006. u vanrednog profesora, a u martu 2011. za redovnog profesora za naučnu oblast Elektronika.