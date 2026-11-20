NAJCITIRANIJI ISTRAŽIVAČ: Profesor FTN iz Čačka četvrtu godinu zaredom na Stanfordovoj listi
DR Predrag Petrović, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Čačku, četvrtu godinu zaredom našao se na Stanfordovoj listi najuticajnijih i najcitiranijih naučnika sveta za 2025. godinu. On se na toj prestižnoj listi našao u kategoriji “Single year imapct“, koja vrednuje naučni uticaj ostvaren tokom jedne godine.
Tokom svečanosti kojom je Univerzitet u Kragujevcu obeležio Svetski dan nauke, prof. dr Predragu Petroviću uručeno je priznanje Univerziteta u Kragujevcu za izuzetan naučni doprinos i međunarodno prepoznate rezultate u naučnoistraživačkom radu.
Kontinuirano prisustvo na ovoj prestižnoj međunarodnoj listi tokom četiri godine predstavlja značajno priznanje naučnoistraživačkom radu prof. dr Petrovića, njegovim rezultatima i doprinosu razvoju nauke, ali i potvrdu naučnog potencijala Fakulteta tehničkih nauka u Čačku – saopšteno je sa FTN.
Profesor Petrović (59) zasnovao je radni odnos na Tehničkom fakultetu u Čačku 1991. godine kao asistent-pripravnik za predmete Elektronika i Industrijska elektronika. U martu 1995. godine izabran je za asistenta, a reizabran 1999. i 2003. godine, za predmete Elektronika i Energetska elektronika. U januaru 2005. godine izabran je u docenta, u septembru 2006. u vanrednog profesora, a u martu 2011. za redovnog profesora za naučnu oblast Elektronika.
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