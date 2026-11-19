POKRAJINSKI sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice imenovao je danas mr Katarinu Kovačević, profesora srpskog jezika i književnosti i magistra lingvističkih nauka, za vršioca dužnosti direktora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu.

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- Od novog rukovodstva očekujemo da obezbedi stabilan i nesmetan rad ove ugledne obrazovne ustanove - navodi se u saopštenju resornoig Pokrajinskog sekreterijata. - Smatramo da interes učenika i očuvanje kvaliteta nastave moraju imati prednost nad svim drugim pitanjima.

U saopštenju se dalje navodi da su uvereni da će ovo rešenje doprineti uspostavljanju međusobnog poverenja i stvaranju uslova za nesmetano odvijanje obrazovno-vaspitnog rada.