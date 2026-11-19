Kompanija „Vojput“ iz Subotice sa podizvođačem, firmom „Graditelj“ iz Kikinde, održavaće tokom zime prohodnost i čistiti sneg i led sa gradskih ulica i lokalnih puteva na području Kikinde.

Foto: Grad Kikinda

Njihova Zimska služba spremna je za taj posao sa četiri vozila sa posipačima, plugovima i ostalim mašinama.

- Imamo i manje vozilo za čišćenje gradskog trga i manjih ulica, zatim kombinovano vozilo, grejder, utovarivač i drugu potrebnu opremu. Obezbeđeno je 100 tona soli, što je optimalna količina za naš teren, a ako bude potrebno nabaviće se dodatna količina – izjavio je Milan Sredić, šef rukovodstva Zimske službe.

Za rad Zimske službe iz gradskog budžeta opredeljena je ista suma kao i prošle godine, 20 miliona dinara.