VI ste falsifikovali i te priče o 'profesoru' pošto je reč o docentu, ne o profesoru docentu, nego o docentu. Zna gospodin Čupić o čemu ja pričam, on je samo docent i lažno ga potpisujete kao profesor docent, kazao je Vučić tokom načelne rasprave o kandidatima za predsednika parlamenta.