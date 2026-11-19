PRIVREMENA ZABRANA PLOVIDBE: Na određenom delu reke Tisi kod Titela od 25. do 27. novembra
NA određenom delu reke Tise kod Titela, privremeno će biti zabranjena plovidba, a kako je saopštila Lučka kapetanija Titel, privremena zabrana je kako bi se zbog bezbednosti unutrašnje plovidbe.
Zabrana se uvodi zbog izvođenja pokazne vežbe jedinica Kopnene vojske i Rečne flotile na privremenom poligonu „Titel“.
Tokom navedenih termina zabranjena je svaka plovidba, kao i prisustvo svih plovnih objekata i učesnika u plovidbi na naznačenom delu reke Tise.
Svi učesnici u plovidbi dužni su da poštuju propisanu zabranu, blagovremeno obustave plovidbu i zaustave se na za to određenim mestima, u skladu sa uputstvima nadležnih organa.
Apeluje se na sve građane, vlasnike čamaca, ribolovce i ostale učesnike u plovidbi da poštuju navedeno obaveštenje, kako bi se obezbedila sigurnost svih učesnika i nesmetano sprovođenje planiranih aktivnosti.
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