DRŽAVNE NJIVE: Oglas za zakup 160 parcela, na period od 15 godina
VELIKO GRADIŠTE - Opština Veliko Gradište objavila je oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, po uslovima koji važe za prvi krug.
Reč je o 160 parcela različitih površina, koje se nalaze na području Velikog Gradišta i atarima 22 seoska naselja. Zemljište se zakupljuje na period od 15 godina, a pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
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