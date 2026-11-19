Pristupačnost prostorija leskovačkog Centra za socijalni rad unapređenja je postavljanjem taktilnih staza za slepe i slabovide osobe.

I. Mitić

Projekat je realizovalo ovdašnje Udruženje slepih i slabovidih osoba u partnerstvu sa ovom ustanovom socijalne zaštite i finansijsku podršku nadležnog ministarstva.

Postavljeno je blizu 90 metara taktilnih staza za kretanje, pet reljefnih orijentacionih planova, 36 taktilnih pločica na Brajevom pismu i 93 grafičke oznake pristupačnosti.

Pomenuto udruženje ukazuje na veliki značaj projekta za korisnike usluga leskovačkog Centra za socijalni rad, ali i na širu poruku da pristupačnost nije privilegija. Ona je preduslov za ravnopravno učestvovanje u društvu i ostvarivanje usluga i prava koja se pružaju svim građanima.

Ovim projektom je zaokružen proces unapređenja pristupačnosti leskovačkog Centra za socijalni rad koji je ranije dobio pristupnu odnosno stepenišnu rampu, lift, kao i toalet prilagođen osobama sa invaliditetom.