U Privrednoj komori Vojvodine danas je održan deveti Regionalni biznis forum.

Pokrajinska vlada

Skup predstavnika privrednog i finasijskog sektora otvorila je predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković ističući da je povezivanje privrede jedan od ključnih preduslova ekonomskog razvoja i dugoročne konkurentnosti.

-Činjenica da se ovaj forum održava deveti put potvrđuje da je prepoznata potreba da se privrede našeg regiona međusobno povezuju, da razmenjuju iskustva i znanja i da zajednički traže odgovore na izazove savremenog poslovanja. Nijedna privreda, bez obzira na svoju veličinu i razvijenost, ne može sama da odgovori na sve izazove. Zato su regionalna saradnja, otvorenost prema novim tržištima, razmena tehnologija i znanja, kao i povezivanje kompanija različitih veličina i delatnosti, od izuzetnog značaja- poručila je Gojkovićeva.

Pokrajinska vlada, prema njenim rečima, prepoznaje da je snažna i konkurentna privreda jedan od najvažnijih preduslova ukupnog društvenog razvoja.

-Zato ostajemo posvećeni stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta, podršci investicijama, razvoju infrastrukture, unapređenju obrazovanja i jačanju preduzetništva. Posebnu pažnju Pokrajinska vlada će posvetiti malim i srednjim preduzećima, kao i mikropreduzećima, jer upravo ona predstavljaju važan oslonac privredne aktivnosti, zapošljavanja i razvoja lokalnih zajednica - poručila je pokrajinska premijerka. - Istovremeno Pokrajinska valada podržava investicione projekte koji donose nova radna mesta, savremene tehnologije, transfer znanja i uključivanje domaćih kompanija u međunarodne lance dobavljača.

U okviru foruma potpisani su memorandumi o saradnji između Privredne komore Vojvodine i Privredne komore Severne Makedonije, Luke Trst i Grčko-srpske privredne komore, sa ciljem jačanja ekonomskih veza i unapređenja regionalne privredne saradnje.