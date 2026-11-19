PRIVREDNICI NA JEDNOM MESTU: U Novom Sadu održan deveti Regionalni biznis forum
U Privrednoj komori Vojvodine danas je održan deveti Regionalni biznis forum.
Skup predstavnika privrednog i finasijskog sektora otvorila je predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković ističući da je povezivanje privrede jedan od ključnih preduslova ekonomskog razvoja i dugoročne konkurentnosti.
-Činjenica da se ovaj forum održava deveti put potvrđuje da je prepoznata potreba da se privrede našeg regiona međusobno povezuju, da razmenjuju iskustva i znanja i da zajednički traže odgovore na izazove savremenog poslovanja. Nijedna privreda, bez obzira na svoju veličinu i razvijenost, ne može sama da odgovori na sve izazove. Zato su regionalna saradnja, otvorenost prema novim tržištima, razmena tehnologija i znanja, kao i povezivanje kompanija različitih veličina i delatnosti, od izuzetnog značaja- poručila je Gojkovićeva.
Pokrajinska vlada, prema njenim rečima, prepoznaje da je snažna i konkurentna privreda jedan od najvažnijih preduslova ukupnog društvenog razvoja.
-Zato ostajemo posvećeni stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta, podršci investicijama, razvoju infrastrukture, unapređenju obrazovanja i jačanju preduzetništva. Posebnu pažnju Pokrajinska vlada će posvetiti malim i srednjim preduzećima, kao i mikropreduzećima, jer upravo ona predstavljaju važan oslonac privredne aktivnosti, zapošljavanja i razvoja lokalnih zajednica - poručila je pokrajinska premijerka. - Istovremeno Pokrajinska valada podržava investicione projekte koji donose nova radna mesta, savremene tehnologije, transfer znanja i uključivanje domaćih kompanija u međunarodne lance dobavljača.
U okviru foruma potpisani su memorandumi o saradnji između Privredne komore Vojvodine i Privredne komore Severne Makedonije, Luke Trst i Grčko-srpske privredne komore, sa ciljem jačanja ekonomskih veza i unapređenja regionalne privredne saradnje.
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