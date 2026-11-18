POMEN ZA 15 OBEŠENIH ANTIFAŠISTA: Subotičani se sećaju mladih rodoljuba
U znak sećanja na 15 mladih Subotičana koje su mađarske okupacione vlasti osudile na smrt vešanjem 18. novembra 1941. godine, danas je održan komemorativni skup i položeni su venci na spomenik „Balada vešanih“.
Zbog svojih komunističkih i antifašističkih ideala stradalo je 14 mladića i jedna devojka.
Među onima koji su bili određeni za vešanje bio je i otac Geze Babijanovića.
-Moj otac, takođe Geza, je u poslednjem trenutku pomilovan, jer mu je supruga tada bila trudna. Potom je deportovan u logor Dahau, gde je proveo četiri godine i dočekao oslobođenje. Ne smemo da zaboravimo ovakve događaje - poručuje Babijanović.
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