KARAĐORĐE IDE DALJE: Odbojkaši iz Topole posle pobede nad Sorijom izborili 16-finala Kupa izazivača
ODBOJKAŠI Karađorđa plasirali su se u 16-finala Kupa izazivača. Igrači iz Topole su i u revanš meču prve runde na svom terenu savladali Soriju sa 3:1 (25:22, 28:26, 20:25, 25:18). Naš tim slavio je i u Španiji sa 3:1.
Za plasman u osminufinala, 9. decembra i 6. januara, igraće sa boljim iz duela Nefels (Švajcarska) – Tartu (Estonija). Estonci, koji su danas domaćini u revanšu, su u prvom meču slavili sa 3:1.
Karađorđe je ka pobedi vodio sjajni korektor Gmitrović sa 16 poena. Imao je i odlično podršku saigrača, 12 poena su osvojili Antunović, Bojović i Mekarti, a 11 Starović.
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