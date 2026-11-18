HRVATSKA planira značajno povećanje vojnih izdataka u 2027. godini, za koju je predviđen budžet Ministarstva odbrane od približno 2,05 milijardi evra, što predstavlja povećanje za više od 400 miliona evra u odnosu na ovu godinu.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Hrvatski Vojnik

Prema predlogu državnog budžeta koji je hrvatska vlada usvojila 14. novembra i uputila Saboru, sredstva namenjena Ministarstvu odbrane povećavaju se sa dosadašnjih 1,64 milijarde na približno 2,05 milijardi evra.

Premijer Andrej Plenković saopštio je da će Hrvatska time, prema kriterijumima NATO-a, za odbranu izdvajati više od dva odsto bruto domaćeg proizvoda, uz nastavak višegodišnjeg programa modernizacije oružanih snaga.

Glavni deo povećanih izdataka biće usmeren na nabavku savremenih borbenih sistema, jačanje kopnenih snaga, ratnog vazduhoplovstva i mornarice, kao i na unapređenje sposobnosti za izvođenje vojnih operacija.

„Nastavljamo modernizaciju Oružanih snaga”, poručio je Plenković, navodeći da se vojska oprema tenkovima „leopard”, raketnim sistemima HIMARS i „čunmu”, bespilotnim letelicama i višenamenskim ratnim brodom, uz unapređenje sposobnosti borbenih aviona „rafal”.

Milijarde za novo naoružanje

Jedan od najznačajnijih projekata hrvatske vojske predstavlja nabavka nemačkih tenkova „leopard 2A8”, koji bi trebalo da zamene tenkove M-84, od kojih je deo ustupljen Ukrajini.

Planirana je nabavka 44 tenka ovog tipa, u okviru projekta vrednog približno 1,1 milijardu evra.

Istovremeno, Hrvatska nastavlja modernizaciju artiljerijskih i raketnih jedinica nabavkom američkih višecevnih raketnih sistema HIMARS, južnokorejskih sistema K239 „čunmu” i francuskih samohodnih haubica „cezar”.

Za nabavku 18 francuskih haubica predviđeno je oko 328 miliona evra, dok je za opremanje logističkih jedinica planirana kupovina 420 teških teretnih vozila češkog proizvođača „tatra”, vredna približno 212 miliona evra.

Deo ovih projekata finansiraće se posredstvom evropskog programa SAFE, koji državama članicama Evropske unije omogućava povoljno kreditiranje nabavke vojne opreme i naoružanja.

Prema objavljenim finansijskim planovima, značajan deo sredstava za opremanje hrvatskih oružanih snaga biće usmeren upravo na nabavku novih borbenih sistema.

Modernizacija „rafala” i jačanje ratne mornarice

Pored kopnenih snaga, značajna ulaganja planirana su i u hrvatsko ratno vazduhoplovstvo, koje je završilo preuzimanje 12 francuskih višenamenskih borbenih aviona „rafal” u verziji F3-R.

Zagreb planira njihovu modernizaciju na napredniji standard F4, čime bi trebalo da budu unapređene borbene sposobnosti aviona, uključujući upotrebu savremenog naoružanja i elektronskih sistema.

Predviđeno je i dalje opremanje ratnog vazduhoplovstva američkim višenamenskim helikopterima UH-60M „blek hok”, kao i modernizacija osmatračkih radara AN/FPS-117.

U planovima razvoja hrvatske ratne mornarice nalazi se i nabavka dve korvete, čime bi trebalo da budu ojačane sposobnosti nadzora i zaštite pomorskog prostora.

Pored nabavke naoružanja, hrvatska vlada najavljuje nastavak osnovnog vojnog osposobljavanja i ponovno raspoređivanje vojnih jedinica u pojedine delove zemlje.

Plenković je kao jedan od ciljeva naveo i povratak vojske u Beli Manastir, uz ulaganja u vojnu infrastrukturu.

Povećanje vojnog budžeta deo je šireg programa jačanja odbrambenih kapaciteta Hrvatske, koji podrazumeva dugoročne ugovore o nabavci naoružanja i vojne opreme, kao i veće oslanjanje na evropske finansijske mehanizme za modernizaciju oružanih snaga.

(sputnikportal.rs)

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