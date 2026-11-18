POPODNEVNA kiša, koja i dalje pada, izazvala je potpuni kolaps u Smederevu, a ionako tešku situaciju zbog neodvoženja komunalnog otada zbog zatavaranja ilegalne deponije, učinila još gorom. Kese sa smećem koje se danima gomilaju oko kontejnera pliaju ulicama, a u najnižim delovima grada atmosferska kanalizacija ne može da primi svu vodu, pa je i saobraćaj u zastoju.

Foto: Društvene mreže

Podsetimo, juče je proglašena vanredna situacije zbog povećane opasnosti od izbijanja i širenja zaraznih bolesti, kao posledica nemogućnosti sakupljanja, odvoženja i bezbednog odlaganja komunalnog otpada.

I danas su se nadležni oglasili novim saopštenjem a jedina vest iz njega da očekuju rešenje naredne sedmice.

U saopštenju navode da rade na „kompletiranju potrebne dokumentacije, u skladu sa svim zakonskim propisima kako bi se što pre omogućilo odvoženje komunalnog otpada van teritorije grada Smedereva.

Oglasilo se i JKP Zelenilo i groblja saopštenjem navodeći da nisu obustavili rad na terenu.

- Ekipe su raspoređene na više lokacija gde se, u skladu sa trenutnim mogućnostima, obavlja prikupljanje otpada. Otpad se prikuplja u vreće, čime se sprečava dalje rasipanje - navode.

Apeluju na građane da komunalni otpad odlažu isključivo u za to predviđene kontejnere i posude, ukoliko u njima ima slobodnog prostora, da dobro zatvaraju kese za smeće, smanje količinu otpada, a kartonsku ambalažu i plastične flaše prethodno sabiju.

Podsetimo, 12. novembra komunalna inspekcija zabranila je odlaganje otpada na nelegalnoj deponiji Jelen Do u Radincu, što je dovedo do hapšenja gradonačelnice, direktora JKP „Zelenilo i groblja“ i načelnice Gradske uprave osumnjičenih za krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine.

Zbog krize sa komunalnim otpadom koja traje od vikenda za sutra pre podne sedam udruženja građana najavila su konferenciju za novinare.