IRANSKA VOJSKA: Zapalila se tri tankera za prevoz nafte u Ormuskom moreuzu
TRI tankera za prevoz nafte zapalila su se i zaustavila nakon što su naišla na pomorske mine u ograničenoj zoni istočno od Ormuskog moreuza, saopštila je danas iranska vojska.
U saopštenju Odeljenja za odnose s javnošću iranske vojske navodi se da su se incidenti dogodili jutros, nakon što su tankeri, uprkos ponovljenim upozorenjima mornarice, nastavili plovidbu kroz zabranjenu zonu i isključili navigacione sisteme prenosi Tasnim.
Prema navodima iranskih oružanih snaga, plovidba kroz Ormuski moreuz mora da se odvija u skladu sa propisima, uz prethodnu koordinaciju sa nadležnim organima, korišćenje odobrenih plovnih koridora i aktivne navigacione i sisteme za praćenje.
Iranski vojni zvaničnici upozorili su da će brodovi koji ne budu poštovali navedene zahteve naići na prepreke i biti izloženi opasnosti od požara.
U saopštenju nisu navedeni podaci o tome ko su vlasnici tankera, njihovoj nacionalnoj pripadnosti niti eventualnim povređenima.
(Tanjug)
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