"Gospodari grada" su potcenjeni: Ova kvota mora da se odigra
El Guna dočekuje Al Itihad u Kupu Egipta, u susretu ekipa koje su potpuno različito započele sezonu.
Gosti imaju znatno bolje rezultate, a nedavno su savladali istog protivnika.
El Guna je poslednja na tabeli sa samo tri boda iz osam kola i još nema nijednu prvenstvenu pobedu. U poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležila je tri poraza, jedan remi i jednu pobedu. Poseban problem predstavlja neefikasan napad, koji je postigao svega pet golova, dok je odbrana kapitulirala 11 puta. Sa takvim učinkom domaćinu će biti teško da se suprotstavi jednoj od uspešnijih ekipa u prvenstvu.
Al Itihad zauzima peto mesto sa 14 bodova iz osam utakmica. Gosti su u poslednjih pet nastupa ostvarili dve pobede, jedan remi i dva poraza, ali njihova ukupna statistika uliva znatno više poverenja. Primili su samo šest golova, a postigli devet, što govori o dobroj organizaciji igre i sposobnosti da iskoriste prilike pred protivničkim golom.
Dodatni argument u korist gostiju predstavlja nedavna pobeda nad El Gunom rezultatom 2:1. Al Itihad je već pokazao da ume da izađe na kraj sa ovim rivalom, a s obzirom na trenutnu formu i razliku u kvalitetu, očekujemo da ponovi uspeh i izbori plasman u narednu rundu Kupa.
NAŠ TIP: 2 (kvota 2,02)
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