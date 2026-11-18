Bravo Roberte! Levandovski zaustavio redare kako bi ispunio želju mladoj navijačici! (VIDEO)
Robert Levandovski je još jednom pokazao pokazao da je mnogo više od vrhunskog fudbalera. Nakon sinoćne utakmice Poljske i Švedske (1:1), kapiten "orlova" napravio je gest koji je oduševio ljubitelje fudbala širom sveta.
Naime, nakon utakmice jedna mlada navijačica utrčala je na teren kako bi se fotografisala sa svojim idolom koji se u tom trenutku pozdravljao sa publikom na tribini. Redari su odmah krenuli ka njoj kako bi je udaljili sa terena, ali je Levandovski reagovao i zaustavio ih, dozvolivši devojci da mu priđe i srdačno ga pozdravi.
Poljski napadač nije se zaustavio samo na fotografiji, zagrljaju i prijatnom razgovoru, pokazao je veliko srce i na njeno oduševljene poklonio joj svoj dres koji je nosio na utakmici, čime joj je priredio trenutak koji će sigurno pamtiti celog života.
Snimak ovog događaja brzo se proširio društvenim mrežama, a Levandovski je zbog svog šmekerskog poteza dobio, više nego zaslužene, brojne pohvale.
Još jedan dokaz da su za velike sportiste najvažniji upravo ovakvi trenuci, kada pokažu ljudskost i poštovanje prema onima koji ih obožavaju.
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