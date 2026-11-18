Robert Levandovski je još jednom pokazao pokazao da je mnogo više od vrhunskog fudbalera. Nakon sinoćne utakmice Poljske i Švedske (1:1), kapiten "orlova" napravio je gest koji je oduševio ljubitelje fudbala širom sveta.

PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Naime, nakon utakmice jedna mlada navijačica utrčala je na teren kako bi se fotografisala sa svojim idolom koji se u tom trenutku pozdravljao sa publikom na tribini. Redari su odmah krenuli ka njoj kako bi je udaljili sa terena, ali je Levandovski reagovao i zaustavio ih, dozvolivši devojci da mu priđe i srdačno ga pozdravi.

Poljski napadač nije se zaustavio samo na fotografiji, zagrljaju i prijatnom razgovoru, pokazao je veliko srce i na njeno oduševljene poklonio joj svoj dres koji je nosio na utakmici, čime joj je priredio trenutak koji će sigurno pamtiti celog života.

Snimak ovog događaja brzo se proširio društvenim mrežama, a Levandovski je zbog svog šmekerskog poteza dobio, više nego zaslužene, brojne pohvale.

Još jedan dokaz da su za velike sportiste najvažniji upravo ovakvi trenuci, kada pokažu ljudskost i poštovanje prema onima koji ih obožavaju.