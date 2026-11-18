RUSIJI je važno da shvati da li su Evropljani iskreno spremni da traže mirno rešenje za Ukrajinu, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, prenose "Vesti".

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- U našem stavu se ništa nije promenilo. Pogledajte, zašto strane učestvuju u pregovorima? Kao posrednici? Učestvuju da bi pomogle da se pronađe put ka mirnom rešenju. Da li ste čuli ijednu izjavu Evropljana, osim možda Stuba, da Evropa treba da pomogne u traženju puta ka miru? Niko nije čuo. Naprotiv, čuli smo prilično agresivne izjave. Izjave gospođe Kalas. Čuli smo izjave drugih predstavnika iz Brisela. Izjave predstavnika Velike Britanije. Isključivo konfrontacione. Može li učešće takvih ljudi pomoći u traženju mirnog rešenja? To je veliko pitanje - naglasio je on.

Dodao je da bi Rusiji zato bilo dobro da najpre shvati da li su oni spremni da jednako iskreno kao Amerikanci pokušaju nešto da osmisle.

- Možda ne uvek uspešno, možda ne onako brzo kako bismo želeli, ali bar da pokušaju da osmisle nešto, neke formule kako bi se izašlo na mirovni put rešavanja sukoba. Zasad nemamo takav utisak - poručio je portparol Kremlja.

(RT Balkan)

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