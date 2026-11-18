ŠEF poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je danas u Skupštini Srbije da je jedna fabrika donela odluku o zatvaranju, druga o otpuštanju do 200 ljudi, a treća fabrika odustala od ulaganja u Srbiju.

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- Samo tri rečenice hoću da vam kažem, pošto ste pričali da treba da govorimo o egzistenciji ljudi. Želim da vas obavestim, a Adrijana ti me ispravi molim te ako grešim. Aster Tekstil u Nišu, imaju 394 zaposlenih, upravo su doneli konačnu odluku o zatvaranju fabrike. BMTS Novi Sad je doneo upravo odluku o otpuštanju između 150 i 200 ljudi i traže zamrzavanje ugovora. Fabrika baterija koja je trebalo da bude velika investicija, preko 150 miliona evra, gotovo izvesno neće uložiti u izgradnju te fabrike u Inđiji. Ja vas samo molim da se bavite time, da se bavite ozbiljnim stvarimaa ne nama da držite predavanje kako će opozicione stranke da govore o Narodnoj skupštini i ama baš ništa drugo i ništa više - rekao je Vučić.