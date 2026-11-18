STRAŠNA TRAGEDIJA U HRVATSKOJ! Poginuo predsednik fudbalskog kluba u saobraćajnoj nesreći!
Tri osobe su izgubile život, dok su još dve zadobile povrede u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu ujutru na državnom putu D1, u mestu Blagaj nedaleko od Slunja u Hrvatskoj.
Kako javljaju hrvatski mediji pozivajući se na nezvanična saznanja, u ovom sudaru stradali su Miroslav Žugaj, J. B. i Ž. S. sa područja Topuskog, mada policija još uvek nije izdala zvaničnu potvrdu njihovog identiteta.
Načelnik opštine Topusko Ivica Kuzmić naveo je da su nastradali u ranim jutarnjim satima krenuli na put prema Škabrnji.
Miroslav Žugaj važio je za uglednog sportskog radnika u svom kraju i nalazio se na čelu Fudbalskog kluba Topusko, koji se od svog predsednika oprostio emotivnom objavom na zvaničnoj Fejsbuk stranici.
– Sa neizmernom tugom opraštamo se od našeg voljenog predsednika, prijatelja i čoveka koji je živeo za NK Topusko, Miroslava Žugaja. Tvoj trud, energija i ljubav ugrađeni su u svaki pedalj našeg kluba. Ostavio si neizbrisiv trag u našim srcima i istoriji Topuskog. Porodici i prijateljima izražavamo najiskrenije saučešće. Počivaj u miru Božjem, prezidente – navodi se u objavi kluba.
Prema prvim izveštajima sa lica mesta, nesreća se dogodila oko 6.10 časova u krivini na deonici između Karlovca i Slunja, kada je došlo do lančanog sudara četiri vozila, dva kamiona i dva putnička automobila karlovačkih i sisačkih registracija. Jedno od teretnih vozila imalo je registarske oznake Bosne i Hercegovine.
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