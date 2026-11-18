LIDER opozicije Aleksadar Vučić je tokom obraćanja u Skupštini Srbije izneo detalje koji nisu do sada bilipoznati javnosti o obrazvoanju i zvanju Aleksandra Čupića, poslanika "Studentske liste" koji je ujedno i njihov predlog za predsednika Narodne skupštine Srbije.

FOTO N. Skenderija

- To ste vi. I vi nama držite pridike o demokratiji, vi koji biste da izbrišete milion i 600.000 penzionera iz biračkog spiska, da nam govorite ovde o odgovornosti prema deci? Pa vi ste falsifikovali te priče o profesoru, pošto je reč o docentu, a ne o profesoru, nego o docentu. Sve što govorite – govorite neistine! O čemu ja pričam? Sad ću da vam kažem- rekao je Vučić, pa nastavio:

- Sve vreme to radite. Ćutao bih, ali samo zato što volite da iskrivljujete istinu, svakoga dana moram da vas uputim. Vi nemojte da se brinete što ste ispred nje. Vi to ne razumete. Na malom odmoru to nije postojalo na zvaničnom sajtu Saobraćajnog fakulteta.

Biografija Čupića jasno i nedvosmisleno navodi da je on doktorirao 2014. godine, kada je izabran u zvanje docenta. Dakle, imamo stručnjaka koji 12 godina nije uspeo da napreduje ni u zvanje vanrednog profesora, jer se, umesto da piše naučne radove u renomiranim časopisima, bavio – što podržavam, takođe, čak i ako ne plati porez, a ne plaća ga – prodajom organskih proizvoda.

Foto: N. Skenderija

Pre svega, zvanični podaci sa sajta Saobraćajnog fakulteta prikazuju članove Čupićeve združene katedre za poštanski saobraćaj i mreže i tehničku kibernetiku.

Zašto je ovo važno? Zato što Univerzitet u Beogradu jednoznačno propisuje da mentor za doktorsku disertaciju mora da ima naučne ili umetničke reference u oblasti doktorske disertacije, u skladu sa standardima akreditacije. Prema internim pravilima Saobraćajnog fakulteta, Čupiću, koji je doktorirao u užoj naučnoj oblasti poštanski saobraćaj, postoje sledeće uže naučne oblasti i katedre. Na odseku za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj postoje sledeće katedre: Katedra za tehničku kibernetiku, Katedra za poštanski saobraćaj i mreže i Katedra za telekomunikacione saobraćajne mreže - rekao je Vučić u svom izlaganju.

Dodao je i to da u trenutku kada on brani doktorsku disertaciju pod nazivom „Projektovanje transportnih mreža primenom evolucionog računarstva – mreža za prenos ekspres poštanskih pošiljaka“, u oblasti poštanskog saobraćaja, za mentora je izabran akademik, profesor dr Dušan Teodorović.

- Slučajno, nikakve veze sa poštanskim saobraćajem. Nikakve! Kao ni vi sa poštovanjem prava ljudi, demokratijom, a posebno poštovanjem penzionera. Iako u tom trenutku postoje profesori: profesor dr Dejan Marković, profesor dr Momčilo Dobrodolac i tako dalje, Teodoroviću i Čupiću ova grupa profesora nije zadovoljavajuća za naučnu zajednicu. U ovom ovaploćenju ideala antičke lepote, profesor doktor Nebojša Bojović, onaj iz kafane „Đilda“, što je učestvovao kao nadzor za nadstrešnicu, kao deo organizovane kriminalne grupe. Nećete verovati – Nebojša Bojović, koji je to sve odobrio i branio na Nastavno-naučnom veću. Ni manje ni više! Pa što nam ovo niste rekli? Ja razumem da naši poslanici to nisu znali, ali vi ste znali. Što nam ovo niste rekli čitajući one panegirike juče? Što nam samo ove sitnice, ovaj detalj, niste saopštili? - upitao je Vučić Studentsku listu.

Vučić dalje navodi:

- Dakle, sprega Bojović–Teodorović ponovo je proizvela akademski podobnog kandidata, koji je uspeo svojim organsko-poljoprivrednim delovanjem da vam se predstavi i za ono što nije. Ali da se ja vratim na ono što je mnogo važnije od toga. Možete vi da budete i da niste profesor, i da niste ni docent, šta god. Možete da budete predsednik Narodne skupštine i to neće biti odlučujuće. Odlučujuće će biti koliko ćete potpredsednika iz opozicije imati, koliko ćete odbora ponuditi opoziciji i kako ćete da vodite sednice. Jer u Narodnoj skupštini svako je kvalifikovan da bude predsednik Narodne skupštine, jer je izabran od naroda. Samo se po delima posle toga vidi ko, kako i na koji način taj posao obavlja. Je l' vidite? - kazao je Vučić.

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